ФОТО: Читателя встревожил работник скорой в защитном костюме

Читатель поделился фотографией, которая была сделана в Валмиере и на которой видно, как к машине скорой помощи идет человек в желтом защитном костюме. В связи со вспышкой в мире коронавируса, снимок наделал много шума. В скорой порталу DELFI объяснили, в каких случаях бригада выезжает на вызов в таком виде.

"Если в скорую обратился пациент, который в течение последних 14 дней вернулся из Китая и у него наблюдаются схожие с гриппом симптомы, то, следуя рекомендации Всемирной организации здравоохранения, на вызов бригада выезжает в специальных защитных костюмах. Это превентивная мера для защиты общего здоровья, в случае если проведенные в больнице анализы подтвердят заболевание новым коронавирусом 2019-nCoV", - пояснила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Задача задействованных учреждений и служб уже на ранней стадии обнаружить возможные случаи заболевания и ограничить распространение инфекции на территории Латвии. "Сотрудничество Службы неотложной медицинской помощи, Центра профилактики и контроля заболеваний, Министерства здравоохранения, Рижской Восточной клинической университетской больницы, Детской клинической университетской больницы и других учреждений, их общая скоординированность и рабочие алгоритмы показали, что Латвия готова оперативно реагировать и действовать", - отметила Букша.

Foto: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Как уже сообщалось, анализы на коронавирус провели четырем латвийцам, во всех случаях болезнь не была подтверждена. Об этом рассказал Совет по кризисному управлению под руководством премьер-министра Кришьяниса Кариньша. Совет в очередной раз заверил, что оснований для паники нет. Латвия полностью готова к возможному появлению больных.

"Единственное, что могу посоветовать, — мойте руки", — заявил Кариньш.