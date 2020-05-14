ФОТО: У входа в аэропорт "Рига" установлены автоматы по продаже масок

"Те, кто не подумал о масках, смогут их приобрести на входе в аэропорт за 2 евро", - написал читатель DELFI.

Как сообщила порталу DELFI руководитель отдела коммуникаций международного аэропорта"Рига" Лаура Карните, на данный момент установлено два автомата по продаже масок. Позже, в зависимости от потока пассажиров, маски будут доступны во многих торговых автоматах в терминале.

"Как в среду проинформировало Министерство сообщения, с возобновлением полетов для обеспечения эпидемиологической безопасности, ношение маски или другого средства для лица во время пребывания в терминале будет обязательным. Также многие авиакомпании установили, что маска обязательна во время полета. Пассажиры, которые прибыли в аэропорт без своей маски, смогут приобрести ее в установленных автоматах и таким образом им не придется опаздывать на самолет из-за того, что у них нет маски", - отметила Лаура Карните.

Как сообщалось, в среду аэропорт посетил министр сообщения Талис Линкайтс, чтобы убедиться, что разработаны меры предосторожности для работы в условиях распространения Covid-19.

Аэропорт разработал программу "#Не позволяй вирусу путешествовать", которая предусматривает комплекс мер безопасности для пассажиров и сотрудников во время распространения Covid-19. Программа включает в себя обеспечение работников индивидуальными средствами защиты в соответствии со спецификой работы, усиленную обработку дезинфицирующими средствами поверхностей и рабочих мест, доступность дезинфицирующих средств для пассажиров.

В аэропорту будет размещена разметка для соблюдения дистанцирования, о мерах предосторожности пассажиров будут информировать через мониторы, печатные материалы и систему голосового оповещения. Самолеты планируется размещать так, чтобы минимизировать использование автобусов и избежать скопления пассажиров.

С учетом международной практики аэропорт в сотрудничестве с авиакомпанией airBaltic готов обеспечить термокамеры и персонал, который будет измерять температуру вылетающим и прилетающим пассажирам.