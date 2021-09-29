Осенью 2000 года группа национал-большевиков захватила башню церкви Святого Петра. 13 января 2009 года воспетые в известной песне узкие улочки Риги превратились в арену для многотысячных массовых беспорядков и погромов. Здесь в разное время горели Президентский замок и Музей оккупации, исторические памятники архитектуры и отели. Драки и консуматорши, династии карманников и ошалелые от дешевой выпивки иностранцы, безумные мальчишники и таксистские войны –​ все это тоже Вецрига. Какой была криминальная история старого города, и что там происходит сейчас?

Эта статья — часть проекта "Криминальная Рига. Правый берег". DELFI рассказывает о криминальном прошлом и настоящем отдельных районов столицы Латвии.

За последние 30 лет Вецрига неоднократно становилась эпицентром исторических и криминальных событий. Здесь в январе 1991 года возводили баррикады, а летом того же года рижский ОМОН штурмом взял Латвийское радио. В 1995 и 1998 годах неизвестные вандалы пытались взорвать синагогу на улице Пейтавас, а в августе 2000 года заложенная в универмаге Centrs бомба взрывчатка унесла жизнь одной из работниц и покалечила жизни десятков других мирных граждан.

Когда в конце 80-х в Латвии стали поднимать голову организованные преступные группировки, полиция работала на износ. Проводились широкомасштабные рейды, задерживали всех подряд. Сажали на трое суток в изоляторы. Когда в городе вводился особый режим, все проводилось с санкции министра внутренних дел. "Нам даже разрешалось оставлять при себе оружие: после работы мы его не сдавали. В этом не было никакого смысла: в 5 утра возвращаешься домой, а в 8 утра тебе опять на работу. Помню, я домой ездил с автоматом", — рассказывает бывший начальник Криминальной полиции Валдис Пумпурс.