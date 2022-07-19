Кроксы, пижамы и блестки. Лучшие наряды посетителей фестиваля Positivus 2022

Новая рабочая неделя уже в разгаре, но многие только сейчас просыпаются после минувших выходных, на которых Луцавсалу встряхнул фестиваль Positivus. Внимания заслуживали не только выступления артистов, но и визуальные образы посетителей – было множество смелых причесок, ярких принтов и необычных фасонов. Мы выбрали только некоторые жемчужины стиля, которые были замечены среди посетителей фестиваля.

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Фестиваль Positivus в этом году проходил в течение двух дней, 15 и 16 июля, переехав из знакомой многим Салацгривы в столицу. На этот раз музыкальной изюминкой стала современная хип-хоп музыка, хедлайнерами Positivus выступили суперзвезды мирового рэпа – Megan Thee Stallion и A$AP Rocky. Также на сцене фестиваля можно было увидеть и услышать таких исполнителей, как Bas, Thundercat, Jamie xx, black midi, The Avalanches и многих других.

Однако, если речь идет о вопросах стиля и моды, не так-то просто назвать какой-то один акцент. Учитывая быструю смену погоды, выбор нарядов зрителей был очень разнообразен, – пока одни разгуливали в мини-юбках, другие защищались от дождя стильными тренчами или оригинальными головными уборами. Отдельный топ можно было составить из солнцезащитных очков, которые, попросту говоря, часто использовались только для красоты.

Выбор обуви также варьировался от очень практичного до более изысканного. Большая часть зрителей предпочла удобные сапоги, кроссовки и ботинки, но были и те, кто ушел из дома в удобных кроксах. Конечно, не обошлось и без характерных для праздников блесток и блесков, которыми украшались как женские волосы, так и отдельные части тела.

Учитывая, что фестивали — это место для творческого самовыражения, трудно очертить границы стилей, в которых наряжались зрители. Ведь известно, что для одного "грех стиля" то для другого самый "писк". Загляните в нашу галерею, и, возможно, вы обнаружите, что также оказались в кадре.

Фотоотчеты о фестивале Positivus 2022 можно посмотреть здесь и здесь