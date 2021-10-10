15 июня 2012 года концертом группы Latvian Blues Band завершился очередной сезон клуба Studentu klubs. Заведение брало передышку на пару месяцев, чтобы с началом учебного года снова открыть свои двери для публики. Но клуб так и не открылся. Его 23-летняя история завершилась, оставив у постоянных посетителей немало вопросов. Например: что на самом деле случилось и можно ли еще успеть закатить прощальную вечеринку.

Весной 2010 года в Риге с размахом открылся новый клуб – Nabaklab. В разосланных СМИ пресс-релизах сообщалось о площади в 600 кв метров; большом концертном зале; отдельном танцполе; выставочной галерее; двух барах; комнате отдыха, курилке и кафе Bufete Gauja в советском стиле; магазине Retro Spectro и многом другом. Но с годами Nabaklab перенес за другим несколько ударов и в конце концов закрылся семь лет спустя.



Эта статья - часть проекта "Культовые места, которых больше нет". Он о легендарных рижских клубах и барах 1990-х и 2000-х годов.

Масштабный ремонт позволил подстроить помещения под нужды заведения, вспоминает программный директор Nabaklab Эдгарс Аболиньш. Так, в клубе были душевые для музыкантов, отдельный вход за главной сценой и многое другое. Среди нововведений была и внутренняя валюта клуба (в виде монеты); правда, в ходу она была недолго. Гости могли обменять монеты на напитки в баре, но их настолько быстро разбирали на сувениры, что вскоре клубу пришлось заказывать новые, а это было невыгодно. "Классная идея, которая сработала слишком хорошо", – смеется Аболиньш.