Во вторник, 7 мая, Кабинет министров утвердил законопроект о роспуске Резекненской городской думы. Чтобы выборы в Резекненскую городскую думу проводились в июне 2025 года, как и во все другие самоуправления страны, а не досрочно, правительство внесло и поправки в Закон "О выборах в думы самоуправлений". Окончательное решение предстоит принять Сейму — законопроекты будут переданы на рассмотрение в парламент уже в ближайший четверг, 9 мая.

Законодательная проблема

Напомним, что 3-я часть 1-й статьи нынешней редакция Закона "О выборах дум самоуправлений" гласит, что досрочные выборы не проводятся, если до очередных выборов остается не более 9 месяцев. Если же до очередных выборов остается менее 24 месяцев, но более девяти — то думу избирают на досрочных выборах на более длительный срок, чем обычно, гласит 2-я часть 1-й статьи того же закона. То есть, и на остаток срока распущенной думы, и на последующие четыре года нового срока. Именно так — почти на пять лет, а не на стандартный четырехлетний срок — в 2020 году была избрана на досрочных выборах Рижская дума нынешнего созыва.

До очередных выборов в самоуправлении остается чуть больше года. Выборы состоятся в первую субботу июня 2025 года. То есть, если бы Резененская городская дума была распущена на второй неделе сентября этого года или позже, то до выборов оставалось менее девяти месяцев. Если распускать думу раньше - нужно вносить поправки в Закон "О выборах дум самоуправлений".

Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) предложила внести в закон поправку, предусматривающую, что срок проведения выборов устанавливается непосредственно законом о роспуске конкретной думы. В свою очередь, в законе о роспуске говорится о том, что думу переизберут на очередных выборов.

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