Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

KNAB передало в прокуратуру уголовный процесс, в рамках которого получены доказательства, что бывший председатель Резекненской городской думы в течение 16 лет не предоставлял полную информацию о сделках с недвижимостью в и физическими лицами в декларациях государственного должностного лица. Речь идет о сделке на сумму около 270 тысяч евро.

Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования KNAB, показывают, что в период с 2007 по 2023 год бывший мэр Резекне не предоставил в декларациях государственного должностного лица информацию о двух объектах недвижимости, находящихся в совместной собственности с родственницей в Болгарии. Екабс Страуме подтвердил Delfi TV, что речь идет о совместной собственности политика с супругой - Ольгой Барташевич.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu.

Lūdzu, uzgaidi!

Pielāgojam Tev piemērotāko abonēšanas piedāvājumu...

Abonēšanas piedāvājums nav redzams? Lūdzu, izslēdz reklāmu bloķētāju vai pārlādē lapu.
Jautājumu gadījumā raksti konts@delfi.lv

Abonē un lasi vairāk:

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit