KNAB передало в прокуратуру уголовный процесс, в рамках которого получены доказательства, что бывший председатель Резекненской городской думы в течение 16 лет не предоставлял полную информацию о сделках с недвижимостью в и физическими лицами в декларациях государственного должностного лица. Речь идет о сделке на сумму около 270 тысяч евро.