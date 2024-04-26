KNAB передало в прокуратуру уголовный процесс, в рамках которого получены доказательства, что бывший председатель Резекненской городской думы в течение 16 лет не предоставлял полную информацию о сделках с недвижимостью в и физическими лицами в декларациях государственного должностного лица. Речь идет о сделке на сумму около 270 тысяч евро.
Доказательства, полученные в ходе досудебного расследования KNAB, показывают, что в период с 2007 по 2023 год бывший мэр Резекне не предоставил в декларациях государственного должностного лица информацию о двух объектах недвижимости, находящихся в совместной собственности с родственницей в Болгарии. Екабс Страуме подтвердил Delfi TV, что речь идет о совместной собственности политика с супругой - Ольгой Барташевич.
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