Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) призвало прокуратуру предъявить обвинение бывшему мэру Резекне Александру Барташевичу (Kopā Latvijai) в том, что он раскрыл своей жене Ольге информацию ограниченного доступа и в течение десяти лет не предоставлял полную информацию в декларации государственного должностного лица о части кредита в размере 33 тысяч евро.

Полученные KNAB доказательства свидетельствуют о том, что бывший председатель Резекненской городской думы, движимый личными мотивами и подстрекаемый членом семьи, поручил служащей самоуправления получить информацию из базы данных, доступной сотруднице для выполнения обязанностей, сообщили агентству LETA в KNAB.

Сотрудница полученную информацию ограниченного доступа, связанную с рядом объектов недвижимости, передал Барташевичу, а он - члену своей семьи. По данным агентства LETA, речь идет о жене бывшего мэра - Ольге Барташевиче, которая также владеет несколькими компаниями. Например, по данным firmas.lv, Барташевича вместе с братом своего мужа владеет половиной SIA Latgalija, которое, согласно данным, представленным на сайте Службы по надзору за закупками, неоднократно выигрывала в конкурсах на закупки Резекненского городского самоуправления.

Также в ходе расследования выяснилось, что Барташевич с 2014 по 2024 год в ежегодных декларациях государственного должностного лица не указывал информацию о части кредита, выданного члену семьи в размере 32 984 евро.

Принимая во внимание вышеизложенное, KNAB инициирует уголовное преследование бывшего мэра Резекне за разглашение нераспространяемой информации, не составляющей государственную тайну.

Также KNAB инкриминирует Барташевичу указание в декларации государственного должностного лица ложных сведений об имуществе или других доходах в крупном размере. В свою очередь, члена семьи бывшего мэра Резекне бюро призывает обвинить в подстрекательстве к раскрытию нераскрытой информации.

При этом в ходе уголовного производства статус служащей самоуправления, предоставившей Барташевичу информацию, был изменен, и она участвовала в следственных действиях в качестве свидетеля.

В настоящее время прокуратура как инициатор процесса должна принять решение о дальнейшем ходе уголовного процесса, который был начат 20 декабря 2023 года.

Роспуск Резекненской городской думы остается в повестке дня

Как уже сообщалось, осенью 2023 года в городе Резекне были выявлены финансовые нарушения, которые привели к невозможности погашения обязательств. В таких обстоятельствах министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила от должности тогдашнего мэра Резекне Барташевича. Он оспорил свое увольнение в суде, но его однопартийцы по Kopā Latvijai, входящие в состав правящей коалиции в городе, некоторое время пытались добиться роспуска всей Резекненской городской думы и проведения внеочередных выборов.

В министерстве заявляют, что председатель Резекненской городской думы был отстранен от должности за существенные и систематические нарушения при руководстве работой самоуправлением, в том числе, в рамках организации и управления процессом исполнения городского бюджета.

При разработке бюджета Резекненского края на 2023 год допущен ряд нарушений, заключила проверка, проведенная Государственным контролем. В ходе проверки Госконтроль сотрудничал с Государственной полицией и KNAB, которые соответственно начали ведомственную проверку.

Согласно законодательству, самоуправления должны принять бюджет через два месяца после того, как утвержден государственный бюджет. В этом году дедлайн был 21 февраля 2023 года. Резекне оказалось единственным самоуправление страны, которое это не сделало.

26 февраля правительственная коалиция заявила, что принято политическое решение: Резекненская городская дума будет распущена, но досрочные выборы проводиться не будут. Планируется назначить администрацию, которая проработает до очередных выборов в июне 2025 года. Чтобы распустить думу сейчас, не проводя досрочных выборов, Сейм должен внести поправки в законодательство.

Праващая в городе партия Kopā Latvijai (8 из 13 депутатов) долго не принимала бюджет, не решаясь вводить режим экономии. Однако с двухнедельным опозданием — уже под угрозой роспуска — Резекненская городская дума утвердила бюджет и избрала нового мэра - Алексея Стеца из партии Kopā Latvijai. В обоих случаях "за" голосовали 8 из 12 депутатов.

Законопроект о роспуске Резекненской городской думы пока не подан на рассмотрение в Сейм. Сейчас комплектуется команда администраторов, которые будут руководить городом после роспуска, сообщила премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство").

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