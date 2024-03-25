Правящая коалиция продвигается вперед с разработкой законопроекта о роспуске Резекненской городской думы, сейчас комплектуется команда потенциальных администраторов, сообщает агентство LETA.

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила сегодня после встречи коалиционных партий, что найдены два потенциальных администратора Резекненской думы и нужен третий, которого сейчас ищут.

Премьер-министр заявила, что необходимо политически понять, соответствует ли только что принятый бюджет Резекне нормальному бюджетному процессу. По словам Силинаса, в настоящее время в Министерство финансов поступил "такой документ в формате pdf", который необходимо оценить.

Напомним, что Резекненская дума уже после того, как правительственная коалиция приняла концептуальное решение о роспуске думы, с запозданием утвердила бюджет города. Поводом для роспуска, напомним, стало, в том числе, и то, что самоуправление до 21 февраля, как это предписано законом, не приняла бюджет. Также Резекненская дума избрала после всех этих событий и нового мэра — Алексея Стеца, представляющего Kopā Latvijai, как и прежний градоначальник Александр Барташевич.

Сейчас Министерство охраны окружающей среды и регионального развития готовит законопроект о роспуске Резекненской городской думы и в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в правительство.

Однако коалиция настаивает на сценарии роспуска Резекненской городской думы без проведения досрочных выборов. Нынешняя редакция Закона "О выборах дум самоуправлений" гласит, что досрочные выборы не проводятся, если до очередных выборов остается не более 9 месяцев. Если же до очередных выборов остается менее 24 месяцев, но более девяти — то думу избирают на досрочных выборах на более длительный срок, чем обычно. То есть, и на остаток срока распущенной думы, и на последущие четыре года нового срока.

В случае, если дума распускается, городом руководят три администратора, делегированные Сеймом.

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