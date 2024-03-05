Ситуация с роспуском Резекненской городской думы — "подвисла". Правительственная коалиция стоит на том, что решение о роспуске думы принято, соответствующий законопроект разрабатывается. Но известно, что роспуск думы без проведения досрочных выборов, вероятно, будет сопряжен с необходимостью вносить поправки в действующее законодательство. Резекненская городская дума, между тем, неожиданно демонстрирует готовность выполнять требования, выдвинутые ранее государственной властью: так самоуправление взяло обязательство утвердить бюджет, а в четверг, 7 марта, намерена избрать нового мэра.

Резекненская городская дума, напомним, не утвердила к 21 февраля бюджет на 2024 год, что является нарушением закона. В ответ правительственная коалиция концептуально договорилась о роспуске думы, при этом взяв в курс на отказ от досрочных выборов, которые, согласно действующей редакции закона, все же надо проводить в таком случае.

Соответственно, чтобы реализовать сценарий роспуска Резекненской городской думы без проведения досрочных выборов, вероятно, придется вносить изменения в законодательство. Пока правящая коалиция готовит законопроект о роспуске думы, прежде мятежная Резекненская городская дума спешно демонстрирует готовность к сотрудничеству с государством.

Коалиция на намерена отказываться от сценария роспуска думы

Несмотря на то, что Резекненская городская дума уже после истечения установленного законом срока — 21 февраля — взяла на себя обязательство принять сбалансированный бюджет, правящая коалиция, по словам премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство") не намерена отступать от намерения распустить думу.

Отвечая в понедельник, 4 марта, на вопрос, могут ли быть выдвинуты какие-либо условия, при которых дума все же не будет распущена, Силиня критически отозвалась о правящем большинстве Резекне, напомнив, что городская власть "склонна играть судьбами своих жителей, играя в политику", а бюджет самоуправления так до сих пор и не утвержден, сообщает LETA.

"Коалиция должна дать четкий сигнал, что мы готовы продвигаться вперед с законопроектом о роспуске Резекненской городской думы, пока у нас не будет полной ясности в том, что бюджет [не только] будет принят, но и будет исполнен", — сказала премьер-министр.

По словам Силини, от Резекненской думы ожидаются ясные действия, однако правительственная коалиция не собирается вовлекаться в "игры" правящего большинства Резекне.

В то же время Резекненская городская дума анонсировала, что в четверг, 7 марта, состоится заседание, на котором будет избран новый председатель. Прежний мэр Александр Барташевич (Kopā Latvijai) ранее был отстранен от должности, однако его партия — Kopā Latvijai — сохраняет большинство (8 из 13 депутатов) в думе. Именно от бунтовавшего ранее правящего большинства, а не от оппозиции, находящейся естественно в меньшинстве, исходит инициатива избрать нового мэра. Для оппозиции эта инициатива стала сюрпризом. Сейчас обязанности председателя думы исполняет вице-мэр Резекне, однопартиец Барташевича Алексей Стец.

Юридические препятствия или последствия роспуска Рижской думы

Одна из проблем, на которую наталкивается сценарий роспуска Резекненской городской думы без проведения досрочных выборов, связан с тем, что законодательство сейчас как раз предусматривает их проведение.

Без полноценного юридического обоснования внесение изменений в Закон "О выборах дум самоуправлений", предусматривающих смещение срока проведения выборов — нежелательно, поскольку нарушает принцип верховенства права. Об этом агентству LETA заявил депутат Рижской думы от партии "Честь служить Риге", бывший исполнительный директор столицы и лектор Рижского университета Страдиня Юрис Радзевич.

Радзевич напомнил агентству LETA о том, что поправки в законодательство, смещающие дату проведения досрочных выборов, принимались Сеймом в 2019 году. По мнению Радзевича, который в то время был исполнительным директором столицы — под роспуск конкретно Рижской думы.

До 22 февраля 2020 года действовала редакция Закона "О самоуправлениях", предусматривающая, что временная администрация в случае роспуска думы назначается, если до очередных выборов остается 15 месяцев. То есть, досрочные выборы не проводились при таком сроке.

Нынешняя редакция Закона "О выборах дум самоуправлений" гласит, что досрочные выборы не проводятся, если до очередных выборов остается не более 9 месяцев. Если же до очередных выборов остается менее 24 месяцев, но более девяти — то думу избирают на досрочных выборах на более длительный срок, чем обычно. То есть, и на остаток срока распущенной думы, и на последущие четыре года нового срока. Именно так — почти на пять лет, а не на стандартный четырехлетний срок — в 2020 году была избрана на досрочных выборах Рижская дума нынешнего созыва.

Радзевич отмечает, что тогда, в аннотации к тому законопроекту было, в том числе, указано, что 15 месяцев — это непропорционально длительный срок для работы временной администрации, назначаемой в самоуправлением государством до выборов. Теперь, как следует из сценариев, рассматриваемых правительственной коалицией, временная администрация при роспуске думы без проведения досрочных выборов будет работать как минимум год.

Если предположить, что выборы Резекненской городской думы пройдут по расписанию — то есть, в июне 2025 года, а рассмотрение законопроекта о роспуске думы может занять один-два месяца, то следующие выборы могут быть отложены более чем на 12 месяцев и менее чем на 15 месяцев. По мнению Радзевича, с точки зрения правовой определенности и недопущения произвола следует поддерживать такое правовое регулирование, которое не меняется в зависимости от субъективных предположений и не лежит за пределами четко определенных, установленных законом критериев.

Из вышеизложенного следует, что изменение сроков без надлежащего обоснования, игнорирование ранее изложенных обоснований недопустимо, поскольку нарушает принцип верховенства права, считает Радзевич.

В случае, если правящая коалиция пойдет на изменения законодательства, то ответственной за продвижение соответствующего законопроекта будет Комиссия Сейма по делам самоуправлений и госуправления, возглавляемая однопартийцем Радзевича Олегом Буровым.

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