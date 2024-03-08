Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM) сейчас работает над законопроектом о роспуске Резекненской городской думы, и дальнейшие действия Министерства финансов — в том числе, и то, получит ли самоуправление государственный займ — будут зависеть от решения VARAM. Об этом агентству LETA сообщили в Министерстве финансов.

Минфин напоминает о том, что решение Кабинета министров от 13 февраля о выдаче займа Резекне предусматривает, что городс выполнит три условия: примет бездефицитный бюджет, перенесет расчетный счет в Госкассу, также должностные лица самоуправления не будут брать обязательства без финансового покрытия.

Резекненская дума оказалась единственным самоуправлением страны, которое до 21 февраля, как это требовал закон, не принялп бюджет. В результате правительственная коалиция приняла решение распустить Резекненскую думу, назначить временную администрацию, не проводя досрочные выборы. Однако практическая реализация этого решения потребует, вероятно, внесения поправок в законодательство — сейчас оно предусматривает проведение досрочных выборов. Находится в разработке и сам законопроект о роспуске думы.

В свою очередь, Резекненская городская дума, 7 марта, с двухнедельным опозданием утвердила бездефицитный бюджет, а также избрала нового мэра города — Алексея Стеца (Kopā Latvijai).

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