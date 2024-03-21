Председатели и заместители самоуправлений — мэры и вице-мэры городов и краев — избранные после муниципальных выборов 2025 года должны будут получать допуск от спецслужб к гостайне: иначе не смогут исполнять должностные обязанности. Исполнительные директора и их заместители должны получить допуск к гостайне до конца 2024 года. Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к Закону "О государственной тайне" и Закону "О самоуправлениях", инициированные президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем.



Аргументы президента Ринкевича

Подав законопроекты на рассмотрение в Сейм, президент Эдгар Ринкевич указал, что в нынешних обстоятельствах самоуправлениям отводится большая роль в сфере национальной безопасности. Президент подчеркнул, что в частности самоуправления должны выделять финансирование на нужды гражданской обороны, утверждать план гражданской обороны на соответствующей территории, устав и состав комиссии гражданской обороны на своей территории, обеспечивать организацию учений по гражданской обороне.

"В нынешних геополитических условиях, когда Россия продолжает полномасштабное военное наступление против Украины, немыслимо, чтобы руководство самоуправлений могло бы не соответствовать установленным в законе требованиям на получение доступа к объектам государственной тайны и быть неспособным работать с защищенной информацией", — отметил Ринкевич. По мнению президента, не нужно опасаться того, что "выдача допуска к государственной тайне является субъективным процессом".

Когда отцы города должны получить доступ к гостайне?

Поправки к Закону "О государственной тайне" расширяют круг должностных лиц, которым необходим допуск к гостайне — это председатели и заместители дум всех самоуправлений страны, а также исполнительных директоров и заместителей исполнительных директоров самоуправлений. Тут необходимо отметить, что именно исполнительные директора являются представителями самоуправлений в муниципальных обществах капитала — в том числе, в предприятиях критической инфраструктуры, к которым относятся компании, обеспечивающие жителей жизненно важными услугами.

Поправки к Закону "О самоуправлениях" определяют сроки, в которые должностные лица самоуправлений должны получить допуски к гостайне.

Так допуск будет нужно получить мэрам и вице-мэрам самоуправлений, которые будут избраны по итогам муниципальных выборов 2025 года. В случае, если до 2025 году какая-либо дума будет распущена и проведены внеочередные выборы, то мэр и вице-мэр новоизбранной думы также должен будет получать допуск. Напомним, что в политической повестке дня остается вопрос о роспуске Резекненской городской думы.

Самоуправления должны будут обратиться в компетентные учреждения с запросом о предоставлении мэру и вице-мэру в течение месяца с момента избрания.

Для исполнительных директоров и их замов — сроки жестче: они должны получить допуск до конца 2024 года. А обратиться в компетентные органы с просьбой предоставить такой допуск необходимо в течение месяца после вступления поправоке к Закону "О самоуправлениях" в силу — начиная с 1 июня 2024 года. Если исполнительный директор или его зам не получат доступ к гостайне — они потеряют должности.





Что будет, если конкретный мэр не нравится правящей коалиции?

Депутат Сейма от оппозиционной "Латвии на первом месте" Эдмунд Зивтиньш отстаивал свою не получившую поддержки парламентского большинства поправку, которая разрешала бы мэру и вице-мэру продолжать работу без допуска к гостайне в тех сферах, в которых допуск не нужен. По мнению оппозиционного депутата, нужен иной механизм обеспечения безопасности в самоуправлениях.

"Если мы не доверяем какому-то мэру, поскольку мы еще не знаем…. сейчас по умолчанию у всех есть допуски, мы еще не знаем, что у этого человека в голове, какие у него там тараканы, и что случится в час Х, может быть сейчас он самый большой сторонник независимости и свободы Латвии, укрепления безопасности. Что произойдет с ним в час Х?", — вопрошал с трибуны Зивтиньш. Он также напомнил о том, что в воюющей Украине бывали случаи, когда люди переходили на другую сторону фронта. Поэтому, считает депутат, предложенный механизм укрепления безопасности — выдача руководству самоуправлений допусков к гостайне — работать не будет. Зивтиньш отметил, что Украина в итоге тоже избрала иной путь, введя в самоуправлениях дополнительную должность, связаную со всеми секретными делами. "И на мой взгляд, это решение. Нам нужно идти тем же путем", — сказал депутат, призывавший не поддерживать президентский законопроект.

"Давайте предположим, что происходят выборы и за конкретную партию, как это уже было, голосуют более 51% избирателей и конкретный кандидат в мэры получает огромную поддержку в конкретном самоуправлении. Только тогда, потому что правящей коалиции этот кандидат не подходит, тогда некие люди, которые не прошли через выборы, например, SAB, тогда они скажут: "Нет, мы не дадим допуск!". Что будут чувствовать жители вдруг… к человеку, за которого они голосовали", — поинтересовался с трибуны лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс.

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