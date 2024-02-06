Во вторник, 6 февраля, Комиссия Сейма по обороне внутренним делам и предотвращению коррупции не поддержала предложение Латвийской ассоциации больших городов, предусматривающую, что председатель городской или краевой думы и его заместитель, исполнительный директор самоуправления и его зам, которым отказано в получении допуска к гостайне, смогут продолжать работу, не связанную с использованием и защитой такой конфиденциальной информации.

Предложение Латвийской ассоциации больших городов вызвало дискуссию. Представители ассоциации настаивали на том, что работу, связанную с гостайной, можно доверить специально выдвинутым должностным лицам. Например, если у исполнительного директора нет допуска, то функции, связанные с обладанием доступа к гостайне, могли бы выполнять должностные лица из финансового или юридического отделов.

По мнению ассоциации, уже на последующих выборах избиратели могли бы решить, нужно ли голосовать повторно за должностное лицо, которое не получает допуск к гостайне.

Однако против такой поправки возражало не только большинство депутатов, но и Юридическое бюро Сейма и Президентская канцелярия.

Поправки к Закону "О государственной тайне" и "О самоуправлениях", предусматривающие, что руководство городских и краевых дум — председатель, заместитель председателя и исполнительный директор — должны получать допуск к гостайне, в Сейм попал президент Латвии Эдгар Ринкевич. Глава государства аргументировал необходимость внесения изменений в законодательство, в том числе, и тем, что руководство самоуправлений отвечает за гражданскую оборону в своих регионах. Требования иметь такой допуск к гостайне будет распространяться на мэров и вице-мэров, которые изберут по итогам выборов в самоуправления в июне 2025 года. Исполнительный директор и его зам должны будут получить допуск до конца этого года.

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