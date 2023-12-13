В среду, 13 декабря, Комиссия Сейма по госуправлению и самоуправлениям концептуальн поддержала инициативу президента страны Эдгара Ринкевича внести в законодательство поправки, выдвигающие к руководству самоуправлений — мэру, вице-мэру и исполнительному директору — получать допуск к государственной тайне.

Предусматривается, что поправки будут распространять на государственных должностных лиц, которые будут утверждены в должностях по итогам муниципальных выборов 2025 года или досрочных выборов, если такие будут проведены раньше июня 2025 года.

Советник президента по законодательным вопросам Кристине Лице подчеркнула на заседании комиссии, что применение требование получать допуск к нынешним должностным лицам самоуправлений нарушило бы принцип правового доверия.

По мнению президента Ринкевича, законодательная инициатива не нарушает принципы Хартии самоуправлений.

Депутаты комиссии концептуально поддержали поправки, однако говорили на заседании о том, что предложенная норма будет реализовываться на практике.

Один из главных вопросов — в какой момент должно быть принято решение о присуждении допуска к гостейне. Председателя и заместителя председателя думы самоуправления выбирают через месяц после муниципальных выборов все избранные депутаты соответствующей думы. Поэтому возникает вопрос о том, в какой момент может проходить такое голосование — чтобы не был избран мэр или вице-мэр, который не получит допуск, если спецслужбы к этому моменту еще не примут решение.

В ходе дискуссии говорилось и о том, что в повседневной работке руководство самоуправлений не сталкивается с информацией, содержающей государственные тайны. Однако кризисные ситуации происходят неожиданно, и не допустимо в такой момент менять руководство из-за отсутствия допуска. То есть, допуск должен быть уже в момент вступления в должность.

Отказ в присуждении допуска к гостайне на данном этапе не может быть также обоснованием для снятия с должности, поскольку в данном контексте оценивается только доступ к гостайне. Это тоже создает проблему, решение которой до сих пор не было оговорено в законодательстве — что делать, если демократически избранному руководителю самоуправления, отказано в допуске к гостайне.

По мнению представителя Латвийского союза самоуправлений Мариса Пукиса, в закон о государственной тайне включаются два условия, которые могут создать проблемы: оценка репутации и сомнения в том, что человек может действовать в интересах государства.

Представитель Службы государственной безопасности (СГБ) подчеркнул, что отказы в допуске к гостайне — явление очень редкое: только в 1% такой допуск не выдается. Поэтому риск, что уже избранный председатель думы может не получить допуск — минимальный. Решение спецслужб об отказе в допуске можнео оспорить в судебном порядке. Правда, до сих пор все решения по таким вопросам принимались в пользу спецслужб.

Депутат Сейма от "Нового Единства" Гирт Валдис Кристовскис заявил, что важно понять: цель президентской инициативы — добиться, чтобы самоуправлениями руководили только лояльные государству люди.

Многие выступающие подчеркивали, что необходимо принять План гражданской обороны, который определит, какими будут обязанности должностных лиц и какие должностные лица должны действовать в случае возникновения угрозы. Это бы внесло ясно с вопросом о роли руководства самоуправлений в таких ситуациях — и, соответственно, стало бы обоснованием требования получать допуск к гостайне.

Ранее президент Эдгар Ринкевич аргументировал необходимость руководства самоуправлений получать доступ к гостайне тем, что "за реализацию задач гражданской обороны и обеспечение сотрудничества с государственными учреждениями, в том числе оборонного сектора, в каждом самоуправлении отвечает его руководитель".

Ко второму чтении законопроектов, инициированных президентом, депутаты подадут свои поправки.

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