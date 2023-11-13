Коалиция расценивает в качестве верного направления предложение президента Эдгара Ринкевича о предоставлении руководителям самоуправлений допуска к государственной тайне в кризисных ситуациях, заявила в понедельник журналистам после совещания формирующих правительство партий премьер-министр Эвика Силиня.

Президент Латвии Ринкевич заявил, что для работы над определенными аспектами гражданской обороны руководителям самоуправлений необходимо право на доступ к гостайне.

Предложение президента будет подробно рассмотрено, когда соответствующая законодательная инициатива поступит в парламент и будет передана на рассмотрение комиссиям Сейма, заявили премьер-министр Силиня, министр климата и энергетики Каспар Мелнис и депутат Сейма Атис Швинка.

Коалиция в целом оценивает эту идею как правильное направление, поскольку было бы закономерно, чтобы ответственные за решение гражданских кризисов имели такой допуск, отметила премьер-министр.

Как сообщалось, в программе TV24 "Личность дня" президент Эдгар Ринкевич заявил, что в структурах самоуправлений должны быть люди, имеющие допуск к гостайне в случае кризиса.

Президент добавил, что руководители самоуправлений, их заместители, исполнительные директора, которые работают в комиссиях гражданской обороны, сотрудничают с органами Министерства внутренних дел и Министерства обороны, должны быть знакомы с определенным объемом информации, относящейся к государственной тайне.

Президент развеял представление о том, что руководители самоуправлений должны быть ознакомлены со всеми государственными секретами. По словам Ринкевича, это не так, поскольку допуск будет распространяться на те секреты, которые касаются работы самоуправлений.

Президент также подчеркнул, что продолжать работу над реализацией комплексной концепции национальной обороны на уровне вооруженных сил и системы внутренних дел не представляется возможным. По мнению Ринкевича, очевидно, что в этот процесс должны быть вовлечены самоуправления.

"Многие обеспокоены недемократичностью и непрозрачностью процесса получения допуска к государственной тайне. Допуск к государственной тайне тщательно оценивается. Если человеку отказывают, ему объясняют, почему. Человек имеет право обжаловать решение органа государственной безопасности в суде, который оценивает все соображения", — сказал президент Латвии.

Если кто-то думает, что с ним таким образом попытаются свести политические счеты, но это тоже не так, поскольку процесс основан на фактах и юридически корректен. Президент отметил, что один или два руководителя самоуправлений начали выражать опасения, что им не дадут допуск, но знать это заранее невозможно.

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