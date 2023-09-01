Доступ к государственной тайне принято считать своеобразным тестом на лояльность государству, но в реальности это не так. Об этом в интервью телеканалу TV24 заявил депутат Сейма, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава .

"Я хочу развеять один миф. Мы часто воспринимаем допуск к государственной тайне как тест на лояльность государству, хотя, с одной стороны, было бы хорошо, если бы это было так. Но на самом деле во всей Европе этот вопрос в основном рассматривается так: допуск к государственной тайне показывает, что конкретному человеку можно доверять", — пояснил депутат.