Доступ к государственной тайне принято считать своеобразным тестом на лояльность государству, но в реальности это не так. Об этом в интервью телеканалу TV24 заявил депутат Сейма, председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Янис Домбрава.
"Я хочу развеять один миф. Мы часто воспринимаем допуск к государственной тайне как тест на лояльность государству, хотя, с одной стороны, было бы хорошо, если бы это было так. Но на самом деле во всей Европе этот вопрос в основном рассматривается так: допуск к государственной тайне показывает, что конкретному человеку можно доверять", — пояснил депутат.
Домбрава добавил, что по этому принципу доступ к гостайне часто предоставляется не полностью.
"Доступ зачастую предоставляется людям, которым, возможно, его бы предоставлять и не стоило бы. Поэтому здесь включается принцип частичного доступа — лицо не имеет доступа к абсолютно всей информации", — указал Домбрава.