В целях экономии в Резекне существенно сократили введенные по инициативе самоуправления пособия для социально незащищенных жителей, сообщили агентству LETA в социальной службе самоуправления.

Из списка пособий Резекненского самоуправления временно исключены два пособия - по уходу за новорожденным и опекунское.

Самоуправление обращает внимание на то, что получатели этих пособий имеют право на установленные государством льготы и пособия, выплату которых обеспечивает Государственное агентство социального страхования.

Соцслужба поясняет, что решение об изменениях в социальной поддержке принято для обеспечения выполнения основных функций самоуправления с учетом нынешней финансовой ситуации. Изменения вступили в силу 25 апреля.

В то же время будет сохранено пособие на питание для детей с инвалидностью.

В дальнейшем в Резекне не будут организовываться социальные акции на Пасху и Рождество, во время которых малоимущие жители города могли получить обед в приюте. Суповая кухня продолжит работу.

Резекненское самоуправление продолжает обеспечивать пособие по питанию для школьников из малоимущих или малообеспеченных семей, полностью покрывая расходы на питание в муниципальных школах и дошкольных образовательных учреждениях. Пособие назначается и выплачивается социальной службой.

Самоуправление прекратило оказывать поддержку на получение услуг гигиены и здравоохранения. Не будут покрываться расходы на услуги бани и медицинскую реабилитацию. Таким образом, пенсионерам, лицам с инвалидностью, малоимущим и малообеспеченным лицам за посещение бани придется платить полностью самим.

Социальная служба продолжит обеспечивать услуги душевой и стирки и сушки белья. Их могут получить малоимущие или малообеспеченные горожане, пенсионеры" совершеннолетние лица с инвалидностью. Обе услуги можно получить в социальной службе, на ул. Земниеку, 16А, а в приюте на ул. Букмуйжас, 3 - только воспользоваться душевой. Услуги оказываются за плату.

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