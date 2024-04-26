Отстраненный от должности председателя Резекненской думы Александр Барташевич (Kopā Latvijai) отрицает, что в 2007 году ему принадлежала недвижимость в Болгарии.

Агентству LETA Барташевич сообщил, что ему теперь инкриминируют незадекларированную в 2007 году недвижимость в Болгарии, которая ему никогда не принадлежала. Владелицей недвижимости была его жена. Эту информацию можно проверить в реестре недвижимости Болгарии.

Барташевич по-прежнему считает, что начатые против него уголовные процессы носят политический характер, чтобы уничтожить и его как политика, и партию Kopā Latvijai. "Принято решение уничтожить меня и партию. Для этого привлекаются значительные ресурсы госуправления", — считает Барташевич.

Как уже сообщалось, осенью 2023 года в Резекне были выявлены финансовые нарушения, после чего министр охраны окружающей среды и регионального развития Инга Берзиня ("Новое Единство") отстранила от должности тогдашнего мэра Резекне Александра Барташевича.

Глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабс Страуме заявил, что у Барташевича обнаружилось имущество в Болгарии, которое политик годами не указывал в декларациях государственного должностного лица. KNAB призвал прокуратуру начать уголовное преследование бывшего мэра.

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