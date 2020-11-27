Просуществовавший всего два года Bimini считается краеугольным камнем латвийской культуры ночных клубов. В этом заведении отчаянно веселились как представители простого народа, так и высокопоставленные государственные мужи. Bimini старался объединить дикий капитализм с западными культурными и музыкальными ценностями. "Идеалистами были", - говорят теперь владельцы некогда легендарного клуба.

Клуб Bimini появился в 1994-ом и сразу стал культовым местом. Идею клуба творчески настроенные Арнис Вейсбардис, Виктор Рунтулис и Илмар Брицис вынашивали два года. После встречи с владельцем SIA Latvijas zelts Айваром Яновскисом они убедили его на участие в этой авантюре, и тот инвестировал более 60 тысяч долларов США, получив 51% клуба. Оставшиеся 49% разделили авторы идеи. Но, чтобы запустить Bimini, требовалось больше денег. Где они их добыли, Вейсбардис и Брицис не раскрывают, лишь обмолвились, что инвестиции получили с оговоркой: "Не вернете – сами знаете, как это закончится..." Однако дела пошли так хорошо, что задолженность удалось погасить за полгода.

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