Автор сценария фильма "Души в снежном вихре" Борис Фрумин может получить гражданство Латвии
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Министерство культуры Латвии предлагает присвоить гражданство Латвии за особые заслуги автору сценария фильма "Души в снежном вихре" Борису Фрумину, сообщает LETA.

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Автором инициативы стал министр культуры Наурис Пунтулис (Национальное объединение), который обратился в парламентскую комиссию по гражданству, миграции и сплочению общества. Комиссия в среду приняла решение направить документы на рассмотрение в Управление по делам гражданства и миграции.

Борис Фрумин родился в Риге в 1948 году и эмигрировал в США в 1978 году. Он профессор Школы искусств Тиш в Нью-Йоркском университете. Министерство культуры отмечает, что его главный вклад в Латвию - сценарий исторического фильма "Души в снежном вихре" ("Dvēseļu putenis"), саги о латышских стрелках, снятой по роману Александрса Гринса. По словам парламентского секретаря министерства Ритварса Янсонса, эта работа вызвала большой интерес у зрителей в США и Западной Европе. Сам Фрумин в интервью Delfi назвал эту картину, снятую его учеником Дзинтарсом Дрейбергсом, латышским "Тихим Доном". Латвия выдвинула фильм на премию "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм".

Накануне выхода картины в 2019 году в интервью Delfi Фрумин рассказал, что считает Ригу родным городом. "Души в снежном вихре", по его словам, нужно смотреть не только латышам: "Если этот фильм будет в Европе или Америке — за него не стыдно. Это сильное и современное латышское кино о Первой мировой войне. Его важно поддержать приходом в кинозал, потому что фильмы должны окупаться в прокате, а такие режиссеры, как Дзинтарс Дрейбергс, должны получать возможность снимать следующий фильм. (..) Фильм снят с сочувствием к людям, которые прошли через жернова времени и остались людьми. Мы хорошо знаем, что тему войны и патриотизма можно эксплуатировать в политических целях. А можно с ее помощью поддерживать в людях человеческое".

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