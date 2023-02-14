За последний месяц в Латвии произошли два довольно громких события — деятели культуры отказались от присужденных им наград. Поэт и актриса Мария Луиза Мельке отказалась от премии "Большой Кристап", ради принятия в стране Закона о гражданских партнерствах, а историк Инета Липша не приняла награду "Историк года", указав на проблемное состояние науки в Латвии.

Причины отказа от награды могут быть разными. Это может быть способ привлечь внимание общества к какой-либо проблеме или выразить свое отношение к арт-индустрии. В истории было немало случаев, когда деятели искусств отказывались от престижных наград.

Марлон Брандо

Один из самых громких отказов и скандалов в истории премии "Оскар" произошел 27 марта 1973 года. Американский актер Марлон Брандо получил премию за лучшую мужскую роль за ставший уже хрестоматийным образ главы мафии Вито Корлеоне в фильме "Крестный отец" (1972). Брандо уже несколько раз был номинирован на премию "Оскар", получив ее в 1955 году за роль в фильме "В порту" (1954). В 1973 году он не присутствовал на церемонии, вместо него награду приняла актриса и активистка Сашин Литтлфезер, которая зачитала часть обращения актера об угнетении индейцев.

Брандо объяснил свой отказ от премии протестом против укоренившейся в американском обществе политики дискриминации индейцев, их несправедливого изображения и дьяволизации голливудской киноиндустрии. Подготовленное актером письмо не было зачитано на сцене из-за нехватки времени, но впоследствии оно было опубликовано. "Унижение и высмеивание индейцев, изображение их как диких, жестоких и злобных, — писал Брандо в письме, — это такая же ответственность киносообщества, как и любая другая".

Литтлфезер пробыла на сцене около минуты, и ее высказывания вызвали неоднозначную реакцию аудитории, включая насмешки.