На прошлой неделе в Рижской думе состоялось собрание по поводу сотрудничества продюсера Юриса Миллерса и ансамбля народного танца Dzintariņš, которым недовольны родители детей, танцующих в коллективе. От Миллерса потребовали документы, после оценки которых станет ясно, будет ли продолжено сотрудничество с ним.