Фото: Privātais arhīvs

На прошлой неделе в Рижской думе состоялось собрание по поводу сотрудничества продюсера Юриса Миллерса и ансамбля народного танца Dzintariņš, которым недовольны родители детей, танцующих в коллективе. От Миллерса потребовали документы, после оценки которых станет ясно, будет ли продолжено сотрудничество с ним.

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