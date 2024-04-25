На прошлой неделе в Рижской думе состоялось собрание по поводу сотрудничества продюсера Юриса Миллерса и ансамбля народного танца Dzintariņš, которым недовольны родители детей, танцующих в коллективе. От Миллерса потребовали документы, после оценки которых станет ясно, будет ли продолжено сотрудничество с ним.
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