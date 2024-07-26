По утрам и вечерам в районе Милгравского моста на этой неделе - большие пробки. В пятницу, 26 июля, Рижская дума рекомендовала объездной путь в Вецмилгравис по Яунциема гатве. Источник проблем - активные работы на подъездных путях к транспортному узлу Милгравского моста. Они связывают отдаленные районы Вецмилгравис и Вецаки с остальным городом, в самом Вецмилгрависе тоже ремонтируются улицы. Портал Delfi уточнил, сколько еще терпеть неудобства и когда завершатся работы.

Так, по ее словам - с попеременным успехом, то лучше, то хуже - продолжается всю рабочую неделю.

Рижское самоуправление распространило официальный пресс-релиз, призвав дорожного движения проявить понимание в данной ситуации и перепланировать свои привычные маршруты, чтобы избежать мест ремонтных работ, или выделить дополнительное время на дорогу, чтобы вовремя добраться до места назначения.

Перешли в активную фазу работы по замене покрытия на основных улицах Вецмилгрависа - Эммас, Мелдру, Атлантияс. Внесены изменения в маршруты общественного транспорта, связывающего Вецмилгравис с центром Риги.

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