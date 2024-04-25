"Бросание обвинений", - так охарактеризовал в программе "Spried ar Delfi" бывший президент Валдис Затлерс прозвучавшие в масс-медиа версии о попытках повлиять на результаты выборов в Сейм 2014 года в пользу избрания Солвиты Аболтини ("Единство"). Экс-президент подчеркнул, что если доказательства не были собраны тогда, то сделать это сейчас будет невозможно. Затлерс напомнил также, что предприятие, совладелец которого сделал скандальное заявление, не может похвастаться незапятнанной репутацией.