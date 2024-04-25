"Бросание обвинений", - так охарактеризовал в программе "Spried ar Delfi" бывший президент Валдис Затлерс прозвучавшие в масс-медиа версии о попытках повлиять на результаты выборов в Сейм 2014 года в пользу избрания Солвиты Аболтини ("Единство"). Экс-президент подчеркнул, что если доказательства не были собраны тогда, то сделать это сейчас будет невозможно. Затлерс напомнил также, что предприятие, совладелец которого сделал скандальное заявление, не может похвастаться незапятнанной репутацией.
"Вызвал и сказал так: похоже, наш председатель Солвита Аболтиня не будет избрана, и нам нужно, чтобы ты сделал так, чтобы она была избрана", - процитировал Каджулис якобы имевшие место слова Кампарса.
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