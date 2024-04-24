Не только сотрудники партийного бюро "Единства", но и другие приближенные к партии лица - включая работников бюро премьер-министра - получали зарплаты в конвертах. Об этом заявил в программе "Панорама" Латвийского телевидения бывший член "Единства" и многолетний руководитель бюро партии Нормундс Орлеанс.

На внутрипартийном жаргоне конверты с наличными называются "посылками", причем так называемые "посылки" готовил тогдашний генеральный секретарь партии "Единство" Артис Кампарс, а сотрудники организовали их доставку адресатам, рассказал Орлеанс.

"Это его практика. Он приносит конверты и говорит - есть посылка - передайте. Есть посылка - передайте. (..) То же самое и с зарплатами в конвертах - оказывается, сотрудники бюро нынешнего премьер-министра также получали зарплаты в конвертах, о чем я также сообщил KNAB. Это длилось не менее двух лет", - сообщил бывший член "Единства".

По словам Орлеанса, эта практика была в партии в 2021 и 2022 годах. Орлеанс не назвал конкретные имена получателей конвертов, но в распоряжении LTV есть часть внутренней переписки партии, из которой следует, что возможностью "посылки" интересовалась советник тогдашнего премьер-министра Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") Иева Зиберга. Сейчас она - руководитель бюро нынешнего премьер-министра Эвики Силини ("Новое Единство"). Узнав, что посылка получена, Зиберга обещает через некоторое время забежать в офис за ней.

В телефонной беседе с LTV Иева Зиберга отрицала, что могла получать зарплату в конверте. Существование таких "посылок" отрицал и бывший генеральный секретарь "Единства" Атис Кампарс.

Вечеринка Кариньша и другие подробности

Также Нормундс Орлеанс заявил, что руководство "Единства" вынуждало его организовывать неформальное праздничное мероприятие после выборов в 14-й Сейм в Музее ретро-автомобилей, который принадлежит бывшему главе партийного бюро. По словам Орлеанса, и его сына-адвоката, это напоминало вымогательство.

"То же самое с так называемой вечеринкой Кариньша. Ему после победы нужно было устроить тусовку. Мне по просьбе Кришьяниса Кариньша дал задание генеральный секретарь - организуй и устрой. На мой вопрос, будут ли мне за это платить, он сказал - забудь об этом вопросе. Если хочешьработать здесь, забудь об этом!" — вспомнил в разговоре с Латвийским телевидением Орлеанс.

По словам Орлеанса, с еще более жестким отношением столкнулся некий бизнесмен, который по заказу партии готовил предвыборные агитационные материалы "Единства".

"Работа была выполнена отлично. Но, когда человек спросил, когда будут выплачены деньги предпринимателям, то ему сам Кампарс пригрозил бандитами. Этот предприниматель был в ужасе", - утверждает Орлеанс. Кампарс, в свою очередь, отрицает, что кому-либо угрожал. Также бывший генсек "Единства" заявил, что вечеринка в Музее ретро-авто была проведена по призыву главы Марупского отделения партии Нормундса Орлеанса.

Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) продолжает ведомственную проверку фактов, обнарадованных

Орлеансом, и в интересах следствия дополнительная информация пока не разглашается.

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