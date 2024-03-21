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В четверг, 21 марта, Сейм большинством голосов отклонил прошение об отставке министра финансов Арвилса Ашераденса ("Новое Единство"). Поводом для требования оппозицией отставки главы Минфина стал недавний скандал: якобы работникам бюро премьерской партии "Единство" зарплаты платили в конверте.

За отставку Ашераденса проголосовали 35 оппозиционных депутатов. Против были 47 депутатов, представляющих коалиционные "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Прогрессивных".

Оппозиция указала на то, что министру финансов, выступающему за борьбу с серой экономикой, и одновременно председателю "Единства", отвечающий за финансовую деятельность партии, следует взять на себя политическую ответственность и оставить в такой ситуации должность в правительстве.

Самым популярным образом, используемым многими оппозиционными депутатами в ходе дебатов, было русское слово "тумбочка" (в которой, по мнению оппозиции, может якобы храниться "черная касса" "Единства"), включенное в речи на латышском языке.

Оппозиционные депутаты неоднократно повторяли, что не верят в честное расследование возможной выплаты зарплат в конвертах в партийном офисе "Единства", аргументируя это тем, что премьерское "Новое Единство" занимает и контролирует все ключевые посты в государстве.

Лидер "Латвии на первом месте" Айнар Шлесерс сказал, что снять Ашераденса с должности не удастся: у оппозиции меньшинство в парламенте. коалиции хватает голосов. "Даже, если вдруг Ашераденс решит уйти в отставку, то на его место придет другой представитель "Нового Единства", — сказал Шлесерс.

"Нужно сказать спасибо оппозиции", — сказал, отвечая критикам Арвилс Ашераденс после дебатов. Министр финансов подчеркнул, что требование об отставке — неотъемлемый элемент демократии. Выступая в такой ситуации в Сейме в такой ситуации, Ашераденс использовал возможность сначала рассказать о работе Министерства финансов: о том, что повышено финансирование сферы безопасности, о том, что необходимо изыскать возможность повысить зарплаты пограничникам и полицейским, о том, что идет сложная работа над моделью финансирования самоуправлений, находящихся в сложном положении, о том, что грядет реформа Службы государственных доходов.

Периодически Ашераденса пытались прервать депутаты из зала, и спикер Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян) была вынуждена обратиться к коллегам: "Вас не прерывали, когда вы выступали".

Говоря о ситуации с подозрениями о выплате зарплат в конвертах в "Единстве", то Ашераденс заверил, что партия произвела все возможные проверки. И сейчас партия ждет итогов расследования, которое проводят компетентные государственные учреждения. Ашераденс заверил, что для "Единства" выплата в конвертах — неприемлема.

Депутат Сейма от оппозиционного "Объединенного списка" Юрис Вилюмс сказал, что слова Ашераденса его не убедили. И напомнил, что министр юстиции Инесе Либиня-Эгнере ("Новое Единство") расценила скандал с якобы имевшей место выплатой зарплат в конвертах — это политическая атака на "Новое Единство".

Напомним, бывший руководитель офиса партии "Единство" Нормундс Орлеанс обратился в правоохранительные органы, утверждая, что партия платила ему и как минимум десяти другим работникам офиса так называемые "зарплаты в конвертах", сообщила в воскресенье, 10 марта, программа Nekā personīga в эфире TV3. На следующий день оппозиционный "Объединенный список" потребовал отставки министра финансов и председателя "Единства" Арвилса Ашераденса.

Служба государственных доходов (VID) сообщила, что проверкой опубликованной информации о якобы имевшей выплате зарплат в конвертах в "Единстве", занимает Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB). Именно в компетенции KNAB находится контроль за финансированием партий.

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