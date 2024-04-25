В четверг, 25 апреля, президент страны Эдгар Ринкевич встретился в Рижском замке с генеральным прокурором Юрисом Стукансом, чтобы обсудить появившуюся в масс-медиа информацию о возможном вмешательстве в избирательный процесс в выборы в Сейм 2014 года. Ранее была озвучена версия о том, что якобы имела место просьба фальсифицировать результаты выборов в пользу бывшего лидера "Единства" Солвиты Аболтини.

В среду, 24 апреля, в программе Латвийского телевидения "Kas notiek Latvijā" совладелец предприятия "SOAAR" Ренарс Каджулис заявил, что тогдашний генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс призывал руководителя ИТ-компании SOAAR, которая поставляла программное обеспечение для выборов, фальсифицировать результаты голосования в пользу Солвиты Аболтини. Ранее Аболтиня была одним из лидером "Единства", депутатом и спикером Сейма, послом Латвии в Италии, сейчас - посол Латвии в Нидерландах.

Встреча Ринкевича и Стуканса предварительно не планировалась, и стала реакцией на опубликованную информацию.

Как сообщил советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, 101-я статья Сатверсме предусматривает право каждого гражданина Латвии участвовать в деятельности государства и самоуправлений в установленном законом порядке, в том числе право участвовать в выборах. Любое вмешательство в проведение выборов в демократическом правовом государстве недопустимо. Сообщения о возможных нарушениях на выборах или возможной коррупции следует расследовать с особой тщательностью.

Поэтому, в соответствии со второй частью 16-й статьи Закона "О прокуратуре", президент просит генерального прокурора принять необходимые меры и проверить, поступили ли в учреждения госбезопасности и правоохранительные учреждения какие-либо сведения о попытках повлиять на выборы в Сейм, проводившиеся в 2014 году.

В ходе встречи Эдгар Ринкевич поручил Юрису Стукансу провести расследование и информировать главу государства и латвийское общество о результатах.

Бюро по защите Сатверсме (SAB) , и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) заявили, что Ренарс Каджулис не обращался к ним с заявлениями, связанными с выборами в Сейм 2014 года.

Бывший генсек "Единства" Артис Кампарс отрицает все обвинения в свой адрес.

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