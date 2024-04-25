Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, в 12.00, встретится с генеральным прокурором Юрисом Стукансом, чтобы обсудить возникшие подозрения в возможное вмешательство в ход выборовс. Об этом порталу Delfi сообщили в президентской канцелярии.

Ринкевич считает, что обвинения вызывают тревогу и требуют тщательного расследования. Встреча со Стукансом не была запланирована ранее в графике президента.

В среду, 24 апреля, в программе Латвийского телевидения "Kas notiek Latvijā" совладелец предприятия "SOAAR" Ренарс Каджулис заявил, что тогдашний генеральный секретарь "Единства" Артис Кампарс призывал руководителя ИТ-компании SOAAR, которая поставляла программное обеспечение для выборов, фальсифицировать результаты голосования в пользу Солвиты Аболтини.

Артис Кампарс отрицает эти обвинения.

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