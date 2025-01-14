Культура пристегиваться, возраст и ответственность водителя: эксперты о трагической аварии автобуса

Трагическая авария на Вентспилсском шоссе, где в результате лобового столкновения микроавтобуса с грузовиком погибла дирижерка хора, а 14-летняя хористка скончалась в больнице, потрясла латвийское общество. Пока один пострадавший находится в реанимации, а несколько человек восстанавливаются после менее серьезных травм, общество пытается разобраться в причинах аварии и понять, как избежать трагедий в будущем.

Очевидцы говорили, что водитель микроавтобуса решил совершить маневр обгона перед поворотом в снежную погоду. Пострадавшие рассказали медикам, что пассажиры микроавтобуса не были пристегнуты ремнями безопасности и в момент аварии их раскидало по салону.

В автобусах почти никто не пристегивается

Руководитель Школы безопасного вождения (DBS) Янис Ванкс говорит, что в пассажирском транспорте люди почти не пристегиваются. Если в автомобилях большинство людей пользуется ремнями безопасности, то в автобусах и микроавтобусах картина совершенно иная. Бывают и ситуации, когда ремни в автобусе есть, но они не выполняют своей функции.

"Чем больше пространство, в котором мы можем получить травмы во время аварии, тем больше шансов не избежать повреждений как для себя, так и для окружающих. Полет в транспортном средстве при столкновении требует большой скорости, из-за чего вы можете сильнее удариться", — заключает Ванкс.

Он говорит, что у людей совершенно неверное представление о необходимости пристегиваться в автобусах. "Я не представляю, как такое могло произойти, потому что пристегиваться в автобусе — это обычное дело. Это закон и безопасность. Никогда не знаешь, насколько профессионален водитель и какова будет дорога", — говорит представитель DBS.

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