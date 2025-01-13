Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: в больницах все еще находятся трое пострадавших детей

Трое детей, пострадавших в аварии в Вентспилсе, все еще находятся на лечении в больнице, один из них перевезен в другое медицинское учреждение, сообщает агентство LETA.
Один из пострадавших детей продолжает находиться в отделении интенсивной терапии Детской клинической университетской больницы (BKUS), сообщили в больнице. Пока неизвестно, будет ли лечение второго ребенка продолжено в детской больнице или дома, отметила представитель BKUS Илзе Олштейна.
В свою очередь, получивший помощь в Тукумской больнице ребенок был перевезен в Северо-Курземскую региональную больницу в Вентспилсе, отметила руководитель Тукумской больницы Дзинтра Рабкевича.
Как сообщалось ранее, в пятницу, 10 января, в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали учащиеся вокальной студии Mazā prinča planēta и дети из хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta, погибла одна из дирижеров коллектива.
После аварии в BKUS былои доставлены трое детей - из них двое в очень тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. Однако в субботу, 11 января, один из детей, получивших очень тяжелые травмы, скончался.
В свою очередь, в Тукумскую больницу были доставлены трое детей, двоим из них была оказана амбулаторная помощь, поскольку их травмы не были серьезными. После оказания помощи дети были переданы родителям.