Хотя поправки к закону, запрещающие продажу жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака с ароматизаторами, вступили в силу только с начала этого года, закон снова может быть открыт уже в этом году. Чтобы не только залатать "дыры" в действующей редакции, которые позволяют торговцам творчески обходить запрет, но и, возможно, вообще запретить одноразовые электронные сигареты, заявила депутат Сейма, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в программе Spried ar Delfi.

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