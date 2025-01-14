Хотя поправки к закону, запрещающие продажу жидкостей для электронных сигарет и заменителей табака с ароматизаторами, вступили в силу только с начала этого года, закон снова может быть открыт уже в этом году. Чтобы не только залатать "дыры" в действующей редакции, которые позволяют торговцам творчески обходить запрет, но и, возможно, вообще запретить одноразовые электронные сигареты, заявила депутат Сейма, президент Латвийской ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска в программе Spried ar Delfi.
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