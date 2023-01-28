Монстр по соседству: 11 захватывающих фильмов и сериалов о реально существующих маньяках и их преступлениях

Тру-крайм (или настоящее преступление) продолжает оставаться одним из самых популярных жанров в современном кинематографе — что же такого особенного находят зрители в подобных историях? В первую очередь это, конечно, адреналиновый саспенс от осознания того, что все показанные в кадре преступления, на самом деле происходили в реальной жизни.

Серийные убийцы зачастую кажутся знакомым с ними людьми вполне безобидными или даже очаровательными. Порой они изобретательны и весьма неглупы. Умеют входить в доверие и запутывать следы так, что следователям приходится прибегать к неочевидным методам поиска улик и доказательств.

Вспоминаем по-настоящему пугающие фильмы и сериалы, сюжеты которых были взяты прямиком из криминальных хроник.

Монстр: История Джеффри Дамера

Главным героем мини-сериала от создателя "Американской истории ужасов" Райана Мерфи стал Джеффри Дамер, печально известный маньяк-каннибал, орудующий в американском Милуоки в конце прошлого века. Главную роль в "Монстре" сыграл лауреат "Эмми" Эван Питерс, знакомый зрителям по сериалам "Мэйр из Исттауна" и "ВандаВижн".

Основной сюжет сериала концентрируется на психологическом портрете Джеффри Дамера, его детстве и возможных мотивах преступлений, жертвами которых стали десятки людей, большая часть из которых были представителями национальных меньшинств.

Охотник за разумом

В основу исторической хроники Дэвида Финчера легла книга бывших сотрудников ФБР Марка Олшейкера и Джона Дугласа "Охотники за умами: ФБР против серийных убийств", которая, в частности, рассказывает о появлении термина "серийный убийца", а также о первых шагах оперативников в составлении психологических портретов преступников.

Все маньяки, показанные в сериале, имеют реально существующие прототипы. Так, одним из самых запоминающихся персонажей первого сезона стал Эд Кемпер или "Убийца студентов", жертвами которого стали восемь человек.