В чем же проблема и почему на факультете социальных наук RSU бюджетных мест намного меньше, чем на факультете похожего профиля в ЛУ? Не создает ли это нечестную конкуренцию и может ли что-то измениться, выяснял портал Delfi.

Бюджетное место для студента — вопрос выживания

Лауре в течение последних десяти лет довелось быть студенткой факультета социальных наук и в ЛУ, где она получила степень бакалавра, и в RSU, где продолжила обучение в магистратуре. В бакалавриате обучение за государственный счет было "вопросом выживания". "Родители сказали мне, что не будут платить за мою учебу. Я понимала, что буду работать и учиться заочно, или если я хочу учиться на очном отделении, то мне придется учиться на бюджетном месте. Когда я подавала документы, бюджетное место было именно в ЛУ. Это был главный критерий, почему я училась там, хотя были и другие программы, которые меня интересовали", — говорит она.