Fоtо: Aldo Luud | Õhtuleht

Термосумки для курьерской доставки продуктов по городу могут быть использованы для незаконных целей, отмечает "Эстонский Экспресс".

На сайте крупной эстонской компании Bolt рекламируется, что термосумки сохраняют заказы сухими в любых погодных условиях. Эти сумки не только защищают продукты от внешних воздействий, но и довольно хорошо удерживают запахи, что может быть полезно, если необходимо скрыть запах перевозимого содержимого.

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