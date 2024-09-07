Термосумки для курьерской доставки продуктов по городу могут быть использованы для незаконных целей, отмечает "Эстонский Экспресс".

На сайте крупной эстонской компании Bolt рекламируется, что термосумки сохраняют заказы сухими в любых погодных условиях. Эти сумки не только защищают продукты от внешних воздействий, но и довольно хорошо удерживают запахи, что может быть полезно, если необходимо скрыть запах перевозимого содержимого.