ВИДЕО. Тяжелый рок в Мордоре: в Латвии сняли свою версию "Властелина колец"
Foto: Steel mustang

Латвийская группа Steel Mustang сняла музыкальный видеоклип по мотивам "Властелина колец", где саундтрек из легендарного фильма приобретает хэви-металическое звучание.

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Ранее этот же коллектив снял свою версию приключений ведьмака Геральта, а также клипы по мотивам "Игры престолов" и "Викингов".

Идея снять клип по мотивам "Властелина колец" пришла в голову Дмитрию Эзау, гитаристу из группы Steel Mustang. Материал был отснят ещё в 2018 году, и все это время команда работала над спецэффектами.

"Может показаться, что кадры взяты из кинотрилогии, но нет! Все кадры (включая кольцо) сделаны нами, и в этом огромная заслуга оператора, который смог отлично снять и смонтировать все с вниманием к деталям и трепетным отношением к оригиналу. Мы любим эту вселенную, для меня это мир, куда всегда хочется возвращаться", — рассказал Дмитрий порталу Delfi.

По его словам, клип обошелся команде примерно в тысячу евро, чуть меньше. "Все на энтузиазме, оплачивалась только работа оператора Алекса Спиридонова и гримера Таисии Замятиной, а костюмы делались вручную".

"Локации были практически все бесплатны, кроме Ieriķu Dzirnavas, где водяная мельница, там нужно было только за вход заплатить, но работники очень обрадовались, узнав, что именно мы собираемся снимать", — рассказал Дмитрий.

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