Британцы требуют отнять титулы у Гарри и Меган Маркл

В Великобритании призывают принца Гарри и Меган Маркл отказаться от титулов герцога и герцогини Сассекских, поскольку они, по мнению некоторых, используют их в коммерческих целях. Требование это исходит от соведущего передачи «Доброе утро, Британия» Пирса Моргана – журналист регулярно критикует деятельность герцогов Сассекских в Twitter и СМИ.

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Недавно он прокомментировал известие о том, что принц Гарри и Меган Маркл, подписав контракт с Netflix, сумели вернуть долг британским налогоплательщикам за ремонт своей резиденции Фрогмор — они выплатили в казну 2,4 млн фунтов стерлингов, которые, как стало известно в прошлом году, ушли на переделку здания по вкусу Меган Маркл.

В своем посте в Twitter Пирс Морган, в целом оценив такой поступок положительно, все равно не удержался от едкого комментария по поводу титулов Меган и Гарри. "Отличные новости, Гарри и Меган оплатили расходы на коттедж Фрогмор из своих миллионов от Netflix, а также больше не будут брать наличность у Чарльза, — написал телеведущий. — Теперь, если они просто откажутся от своих коммерчески выгодных титулов герцога и герцогини, они могут делать все, что хотят".

О том, что Гарри и Меган внесли 2,4 млн фунтов стерлингов в королевский Суверенный фонд, формирующийся для членов королевской семьи из государственной казны, их представители сообщили в понедельник, 7 сентября. Сделать это позволил подписанный контракт со стриминговым сервисом Netflix на $150 млн. "В Суверенный фонд герцогом и герцогиней был сделан взнос, — говорится в заявлении представителей пары. — Этот взнос, изначально предложенный принцем Гарри, полностью покрыл необходимые работы по ремонту коттеджа Фрогмор, собственности Ее Величества королевы, который останется резиденцией герцога и его семьи в Соединенном королевстве".

Источники в окружении пары рассказали СМИ, что Гарри и Меган "испытывают большое облегчение и радость" в связи с выплатой долга гражданам Великобритании.

Многие граждане, однако, вслед за Пирсом Морганом высказывают пожелания, чтобы Гарри и Меган пошли еще дальше в освобождении от обязательств перед британцами и отказались от громких титулов. В прошлом месяце возмущение британцев вызвал, например, видеоролик, в котором Меган Маркл призывает голосовать против Дональда Трампа на ноябрьских президентских выборах в США. "Мы все знаем, каковы ставки в этом году", — говорит Мега Маркл в видеоролике, который опубликовал Пирс Морган в Twitter с едким комментарием.

"Королева должна снять с них все титулы, — написал журналист. — Они не могут оставаться членами королевской семьи и разглагольствовать по поводу иностранных выборов в такой наглой пропагандистской манере".

В комментариях к высказыванию Моргана развернулись дебаты. "Совершенно соглашусь, Пирс, и давайте надеяться, что они останутся в Америке", — говорится в одном из них. Защитить право Меган Маркл высказываться о происходящем в своей стране попытались другие пользователи. "Все же она американская гражданка и имеет право говорить все, что ей заблагорассудится, — пишет один из обитателей Twitter. — Она была так воспитана и может говорить о выборах, если хочет". Еще одного пользователя возмутило, что кто-то посмел судить поступки американки: "Вы правда думаете, что можете сказать американской гражданке, что она может или не может делать?"

Однако в ответ на это британские поклонники королевской семьи напомнили, что Меган Маркл, будучи американской гражданкой, ступила на новую стезю и должна соблюдать правила. "Да, она американская гражданка, но она вышла замуж за члена королевской семьи и взяла титул герцогини. Она должна оставаться в стороне от политики, чтобы сохранять королевское достоинство, и она знала об этом, когда вступала в брак. Она должна остановиться — или быть лишена титула, согласен", — говорится в комментарии.