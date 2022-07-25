ФОТО: Золото и элегантные люстры. Загляните внутрь первого роскошного особняка Дональда и Иваны Трамп

В 1982 году Дональд и Ивана Трамп купили свой первый особняк в американском штате Коннектикут. После их развода Ивана продала дом за 15 млн. долларов.

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Через пять лет после своей свадьбы Дональд и Ивана Трамп приобрели свой первый семейный особняк. Будущему президенту было 35 лет, а Иване 33, когда они купили дом в Гринвиче, штат Коннектикут с 5,8 акрами земли на полуострове за 4 млн. долларов. Ивана в то время реконструировала отель Plaza на Манхэттене, который Дональд приобрел в начале 1980-х годов, и смогла использовать многие из тех же материалов в отделке их нового дома, создав резиденцию, сияющую золотом, с элегантными люстрами и карнизами.

Когда они развелись в 1991 году, в результате раздела имущества Ивана получила 14 млн. долларов, квартиру в Трамп-Плаза и тот самый особняк в Гринвиче. Позже она продала дом в 1998 году за 15 млн. долларов, и новые владельцы особняка провели реконструкцию, чтобы немного "смягчить" его, добавив теннисные корты, крытый плавательный бассейн, сауну и пристройку площадью 372 м2 с гостевыми апартаментами.

Первоначально созданные в 1939 году для Роберта Хилласа, президента компании Super Heater Company в Нью-Йорке, главный и гостевой дома в георгианском стиле площадью 1837 м2 имеют восемь спален, тринадцать ванных комнат, трехэтажное фойе-ротонду с двойной парадной лестницей и прекрасный вид на Лонг-Айленд Саунд.

В доме также есть домашний кинотеатр, поле для гольфа, несколько террас и патио, теннисные корты и три полностью оборудованные квартиры для персонала. Последний раз особняк был выставлен на продажу в 2018 году новыми владельцами за 45 млн. долларов, позже цена снижалась несколько раз до 32 млн. долларов, но в итоге особняк был снят с продажи в прошлом году.

Как уже сообщалось, на прошлой неделе стало известно, что первая жена Дональда Трампа - Ивана скончалась на 73-м году жизни.