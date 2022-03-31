Переехавшая в Латвию Чулпан Хаматова уволилась из "Современника"
Foto: ITAR-TASS/Scanpix/LETA

Переехавшая в Латвию российская актриса Чулпан Хаматова уволилась из театра "Современник", сообщают российские СМИ со ссылкой на представителей театра.

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По словам директора "Современника" Татьяны Барановой, это произошло еще на прошлой неделе. "Чулпан Хаматова по собственному желанию прекратила рабочие отношения с театром 23 марта 2022 года", — цитируют Баранову СМИ.

Как уже сообщалось, Хаматова вместе с детьми недавно переехала в Латвию, где у нее есть дом в поселке Аматциемс. По словам актрисы, во время начала войны она была в отпуске, а затем некие люди сказали ей, что возвращаться в Россию нежелательно.

Известно также, что режиссер и руководитель Рижского Нового театра Алвис Херманис пригласил Хаматову присоединиться к актерской труппе. Как заявили представители театра, зарплата для русской актрисы будет складываться по тем же принципам, что и для других артистов.

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