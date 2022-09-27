ВИДЕО: Агата Муцениеце рассказала о русофобии в Латвии

Российская актриса Агата Муцениеце, которая родилась в Риге и часто отдыхает в Латвии, в интервью Юлии Меньшовой ответила на вопрос о русофобии в нашей стране.

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Агата рассказала, что этим летом приезжала в Латвию на машине с российскими номерами. Сталкивалась ли оа с русофобией, спросила Меньшова. В ответ Муцениеце рассказала историю, которая кажется ей показательной.

У одного из супермаркетов она припарковалась на местах для инвалидов, на что обратила внимание компания молодых латышей, бывших навеселе. Они спросили у актрисы, есть у нее знак, что авто принадлежит человеку с инвалидностью. Узнав, что такого знака нет, посоветовали переставить машину, иначе она выглядит глупо. Муцениеце так и сделала, а когда вышла из торгового центра, снова столкнулась с той же компанией и они разговорились - в итоге актриса подвезла молодых людей в центр города и конфликт погас, даже не начавшись. Как считает Агата, это говорит о том, что люди все же любят друг друга.

Агата Муцениеце переехала в Россию в 2008 году, но сохранила гражданство Латвии. После вторжения российских войск в Украину актриса ни разу не высказывала своего отношения к происходящему.