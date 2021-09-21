Бесплатно. Рижский цирк запускает игру-ориентирование по центру города

Рижский цирк представляет публике интерактивное приключение с элементами ориентирования в историческом центре Риги – проект "Цирк в городе". Цифровое представление доступно рижанам и гостям города бесплатно и в любое время суток.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Чтобы стать зрителем этого представления нужен смартфон с подключением к интернету, камера которого позволяет сканировать QR-коды. Представление начинает свой маршрут от исторического здания Рижского цирка на ул. Меркеля, 4, где зрителей ждет информационный плакат с QR-кодом. Сосканировав код, можно узнать о правилах игры и следующих контрольных точках на карте, часть из которых видна сразу, а часть открывается по ходу представления.

Фабула повествования этого игрового представления связана с реконструкцией исторического здания Рижского цирка – пока на улице Меркеля идут ремонтные работы, артисты цирка разбрелись по городу. Задача зрителя – найти их всех и вернуть домой до завершения реновационных работ. Контрольные точки – это таблички с QR-кодами, размещенные в разных местах в центре Риги. Эти коды позволяют увидеть видео с выступлениями артистов. Во время игры можно освоить и несколько трюков из разных цирковых дисциплин.

Контрольные точки выбраны не случайным образом – каждое место так или иначе связано с историей Рижского цирка, о конкретных событиях и фактах участнику игры расскажет "аудиогид". Так что игру можно считать не только развлекательной, но и познавательной.

Foto: Publicitātes attēli

В представлении участвуют цирковые артисты, бывшие и нынешние преподаватели Школы рижского цирка: Дмитрий Пуденко, Алексей Смолов, Майя Сукуте, Валерий Комисаренко, Габриэль Гот.

Режиссером постановки выступил Джейсон Дюпри (Jason Dupree), цирковой режиссер и артист цирка из Великобритании. Он рассказал, что этот проект тесно связан с темами, которые занимают его уже долгое время: "Вот уже несколько лет я играю с идеей о том, чем является цирк по сути, где он может встречаться и какая сцена ему необходима. Этот проект позволил мне и команде Рижского цирка выйти за пределы цирковой арены –пойти навстречу людям. Это моя первая совместная работа с Рижским цирком и я получил настоящее удовольствие от сотрудничества с артистами проекта "Цирк в городе".

Foto: Publicitātes foto

Если учитывать, что сам я тоже уже перебрался жить в Ригу, то и меня можно считать одним из артистов "Цирка в городе". И хотя переезд стал для меня настоящим вызовом, знакомство с рижскими артистами цирка и командой Рижского цирка помогло мне почувствовать себя здесь как дома. Я доволен нашей общей работой и жду новых совместных проектов".

Иева Озолиня, продюсер представления "Цирк в городе", подчеркивает, что игра доступна любой аудитории и в любое время суток: "Будь то компания друзей, семья с детьми, пешеходы или велосипедисты – это приключение доступно каждому! Чтобы попасть на это представление не требуется сертификат о вакцинации, нет ни возрастных, ни временных ограничений. Приблизительная продолжительность представления – два часа, но каждый зритель может пройти этот маршрут в своем темпе – можно даже разделить его на несколько прогулок в разные дни".

Последовательность поиска контрольных точек – свободный выбор каждого участника, но наиболее логичный маршрут предполагает, что первым после улица Меркеля стоит найти контрольную точку на улице Алфреда Калниня, а дальше уже двигаться по часовой стрелке. На тот момент, когда все контрольные точки будут найдены, зритель соберет и несколько кодовых букв, которые вместе образуют слово-пароль, введя который можно увидеть финальное видео представления. На сегодня представление "Цирк в городе" доступно на латышском языке, но с октября появится возможность выбрать еще и русскую или английскую версии.

Если какую-то из табличек не удается обнаружить на указанном месте, а также в случае технических неполадок, просят сообщить об этом письменно на адрес цирка: cirks@cirks.lv.

Представление поддержали: Рижская дума, Государственный фонд культурного капитала.