Чем заняться в выходные: ночь в музее, праздник гурмана, фестиваль на воде и винтаж в Агенскалнсе

В эти выходные нас ожидает богатая музыкальная программа. На Большой эстраде в Межапарке состоится грандиозный хоровой концерт, на Ратушной площади можно будет послушать барочную музыку, а на мероприятии ChoirUp певцом хора сможет стать любой желающий.
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"Ночь в музее" в Zuzeum
В пятницу, 13 августа, Zuzeum начнет празднование годовщины открытия арт-центра и продолжит программу мероприятий "Лето Zuzeum 2021". "Ночь в музее" пройдет на всей территории Zuzeum. В саду скульптур будут выступать диджеи Kirha и DJ Lévi, и а в Теплице, можно будет посмотреть на свето-звуковую инсталляцию Матиса Даудзиньша. В выставочном зале до полуночи будет открыта выставка "Плащ и кинжал. Воображаемые времена Индии", собравшая произведения современного искусства Индии из коллекции Зузансов.
Вечер барочной музыки на Ратушной площади
13 августа в рамках серии концертов программы "Рижского лета 2021" квинтет Brass.Edu исполнит музыку композиторов средневековья, ренессанса и барокко.
Дни домашних кафе в центральной Латгалии
С июля по октябрь по всей Латвии проходят традиционные "Дни домашних кафе". В предстоящие пятницу и субботу, 13 и 14 августа, гостей ждут 20 хозяев в центральной Латгалии, которые откроют для гурманов и любителей путешествий pop-up кафе, кондитерские, фуд-корты, а также свои крестьянские хозяйства.
Фестиваль спортивного танца Baltic Grand Prix 2021
С 13 по 15 августа в Международном выставочном центре на Кипсале пройдет один из крупнейших в мире фестивалей спортивного танца "Baltic Grand Prix 2021". Помимо обычных рейтинговых турниров Всемирной федерации спортивного танца (WDSF) для взрослых и молодежи (16-18 лет), впервые в рамках фестиваля для юниоров состоится Детский Гран-при Европы по танцевальному спорту Dance Sport Europe Children Grand Prix (DSE CHEGP).
Фестиваль "Laivā" в Латвийском этнографическом музее
14 августа на озере Юглас в Латвийском этнографическом музее под открытом небом состоится единственный масштабный фестиваль этого лета "Laivā" ("В лодке"). В этом году на фестивале выступит легендарная латвийская группа Skyforger, заслужившая международное признание и исполняющая свои композиции в жанре фолк-метал. Посетители не останутся обделены и музыкальным вниманием организаторов фестиваля - группы "DAGAMBA", которая на фестивале отметит свой десятилетний юбилей.
Ретро автомобили в Мотормузее
14 августа состоится ежегодный слет старинных автомобилей "Riga Retro 2021", организованный Рижским мотормузеем и Латвийским клубом старинных автомобилей. С 10:00 до 12:00 во дворе музея будет выставлено более 70 старинных автомобилей разных времен, марок и моделей.
Грандиозный хоровой концерт в Межапарке
14 августа на Большой эстраде в Межапарке состоится концерт в честь великих дирижеров хоровой музыки Иманта и Гидо Кокарсов, которые отмечают свое столетие. На концерте прозвучат популярные хоровые песни братьев Кокарс в исполнении камерного хора "Ave Sol" и Латвийского хора дирижеров, состоящего из 400 певцов.
"Валькирия" Рихарда Вагнера в Цесисском замке
14 августа на сцене Цесисского замкового парка в рамках Цесисского фестиваля искусств известные певцы Кэтрин Фостер, Лиене Кинча и Эгил Силиньш исполнят третий акт оперы Рихарда Вагнера "Валькирия". Музыку исполнит Латвийский национальный симфонический оркестр (ЛНСО) под управлением Андриса Поги.
Исторические духовые инструменты в Бауском замке
Днем 14 августа в музее Бауского замка состоится открытая репетиция французского ансамбля исторических духовых инструментов "Sarbacanes". Вход бесплатный.
Блошиный рынок в Спикери
14 августа по традиции состоится блошиный рынок "Rīgas krāmu tirdziņš" в квартале Спикери, где любой желающий сможет найти себе что-то по вкусу - изделия ручной работы, старинные и раритетные предметы, книги, пластинки, одежду и множество других необычных, а порой странных вещей.
ChoirUp в квартале Sporta 2
ChoirUp — уникальное мероприятие, на котором любой желающий сможет стать частью большого хора, разучить песню с другими участниками и исполнить под аккомпанемент живой музыки. 15 августа ChoirUp возвращается и предлагает гостям разучить песню "Atgriešanās" из рок-оперы "Лачплесис".
Винтаж на Агенскалнском рынке
15 августа на Агенскалнском рынке состоится TURBO Fashion vol.2 — ярмарка винтажной одежды и аксессуаров, одежды латвийских дизайнеров, книг и антиквариата.
"Главный герой" и "Плохие сказки" в кино
13 августа в кинотеатре Forum Cinemas состоится премьера фильма "Главный герой" с Райаном Рейнольдсом, а 15 августа в кинотеатре Splendid Palace можно будет посмотреть фильм - лауреат Берлинале "Плохие сказки" ("Favolacce", 2020) о том, как не следует воспитывать детей.