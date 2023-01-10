В конце февраля Чулпан Хаматова впервые сыграет на латышском языке - Гоголя

Первой премьерой года Нового рижского театра в последний день февраля станет Gogolis. Nature morte по "Старосветским помещикам" Гоголя - 200-летней повести про медленный уход немолодой супружеской пары. Постановщик — философ и главный редактор журнала Rīgas laiks Улдис Тиронс.

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Писатель украинского происхождения, поэтому мы используем украинскую версию его имени - Микола, уточняется в аннотации к спектаклю. Уже выбрав название для постановки Херманис с Тиронсом обратили внимание, что действие происходит примерно там, где проходит современная линия фронта. И по сей день жизнь Миргорода проходит в условиях непрекращающейся войны.

Спектакль задуман как чтение и репетиция пьесы, в которой актеры НРТ прочувствуют скромные будни гоголевских героев. Теплая привязанность, которая правит буднями старомодной пары, оказывается более сильным оружием в борьбе со временем, чем мимолетные страсти и пустые мысли, — даже если мирная идиллия былых дней лишь полудрема писателя.

Уже в начале сезона руководитель НРТ обещал, что в этой постановке "Чулпан Хаматова впервые будет играть по-латышски, а возможно, еще на каком-то языке". Партнерами актрисы будут Гундарс Аболиньш и Каспарс Знотиньш. Аболиньш с первых дней взял Чулпан под опеку и заботился о том, чтобы новая коллега успешно освоила латышский язык и культуру.

Премьера речи Чулпан на государственном языке состоялась на церемонии "Ночь лицедеев" (Spēlmaņu nakts) - после вручения приза лучшей актрисы года Латвии за роль в спектакле Херманиса Post Scriptum. Все отметили очень точное произношение и удачную импровизацию - речь не звучала "заученной по бумажке".

Само решение жюри было крайне неоднозначно встречено театральной общественностью — если на глазах Гундара Аболиньша выступили слезы радости, то некоторые коллеги по цеху даже не аплодировали. В соцсетях на Чулпан вылилась волна хейта, на которую Аболиньш отреагировал философски: "В Интернете каждый может накакать, что пожелает. Собаки лают, караван идет!"

Хореограф спектакля — россиянка Анна Абалихина, выпускница Московского хореографического лицея и Роттердамской академии танца, работавшая со многими российскими и европейскими театрами. В том числе два года назад выступила хореографом постановки также покинувшего Россию режиссера Александра Молочникова на гоголевские темы "Бульба. Пир" в Театре на Малой Бронной. Сценографы Gogolis. Nature morte - Улдис Тиронс и еще один россиянин Филипп Шейн, сын бывшего спутника жизни Чулпан Хаматовой режиссера Александра Шейна.

Продажа билетов на март стартует 12 января в 11.00 на bilesuparadize.lv (здесь). В том числе на Gogolis. Nature morte и Post.Scriptum. На последний с конца прошлого сезона билеты продаются в первые же минуты продаж.