Ярмарка винилов, ралли, электро-поп и грандиозная "барахолка". Чем заняться в Риге в ближайшую неделю

В ближайшую неделю два латвийских оркестра откроют новый концертный сезон, в Риге завершается фестиваль Homo Novus, а трассу Бикерниеки оглушит рев моторов участников чемпионата мира по ралли-кроссу. Кроме того, на неделе начинается кинофестиваль "Балтийская жемчужина", а в Большой гильдии пройдет вечер фортепианной музыки из кинофильмов. Об этих и других мероприятиях — в большой афише событий на неделю.

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