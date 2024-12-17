Во вторник, 17 декабря, новость о смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы в Москве шокировала многих, и латвийское баскетбольное сообщество выразило свою печаль по поводу произошедшего.

Как сообщалось ранее, тело 32-летнего Тиммы было найдено в Москве в ночь на вторник, 17 декабря. Предварительно, причиной смерти стало самоубийство, пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах. Кроме того, в российских Telegram-каналах сообщают об асфиксии и о падении с большой высоты.

Звезда латвийского спорта, баскетболист Кристапс Порзиньгис сначала выразил надежду, что новость является фейковой. "Скажите, что это неправда", - написал он.

Затем Порзиньгис отметил, что человеческая связь - это краеугольный камень ментального здоровья. В свою очередь, баскетболист Давис Бертанс в Instagram-сториз написал, что всегда будет помнить проведенное вместе с Тиммой время.

Советский и латвийский баскетболист Валдис Валтерс, известный в социальной сети X под ником Ģenerālis AI, также не скрывал своего шока от произошедшего. "Кошмар", - написал он, поделившись публикацией о смерти Тиммы.

nu neeee, lūdzu pasakat ka tā nav taisnība — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

cilvēciskā savienotība ir stūrakmens mūsu mentālajai veselībai. lūdzu pieskatam viens otru. JT vieglas smiltis ❤️@janis_timma — Kristaps Porzingis (@kporzee) December 17, 2024

Соболезнования семье и близким Тиммы также выразили Латвийский баскетбольный союз и бывшие клубы спортсмена БК "Вентспилс" и "ВЭФ Рига".

32 gadu vecumā mūžībā devies bijušais Latvijas vīriešu basketbola valstvienības spēlētājs Jānis Timma.



Vidziļākā līdzjūtība tuvuniekiem!



Timma savā karjerā pārstāvējis Latvijas jaunatnes izlases, U18 komandas sastāvā 2010. gadā izcīnījis Eiropas junioru čempionāta bronzas… pic.twitter.com/SnI6hketne — Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) December 17, 2024

Tik jauns, tik gaišs, tik nepabeigts stāsts,

Kā rīta migla, kas saulē izgaist….



Visdziļākā līdzjūtība Jāņa tuviniekiem 🕯️ pic.twitter.com/Z8h2nH2wM3 — BK “Ventspils” (@bkventspils) December 17, 2024

Janka... tu mums ļoti pietrūksi! 🙏🏻🕯️



Izsakām dziļāko līdzjūtību visiem Jāņa Timmas ģimenes locekļiem, draugiem un basketbola sabiedrībai. 🖤 pic.twitter.com/yAIVf1Y9ti — VEF Rīga (@vefriga) December 17, 2024

Латвийский баскетбольный агент Артурс Калнитис выразил надежду, что душа Тиммы обретет покой после смерти.

В этом сезоне Тимма не играл в профессиональный баскетбол. Он принял участие в организованном букмекерской компанией "Лига Ставок" турнире Media Basket в формате 3х3. Тимма представлял команду "Аликсон". В связи с отъездом в Россию Тимма больше не мог представлять сборную Латвии. В ответ на вторжение России в Украину в апреле 2022 года Сейм утвердил поправки к Закону о спорте, предусматривающие, что латвийским спортсменам и спортивному персоналу запрещено участвовать в спортивных соревнованиях в России и Беларуси.

Тимма был в составе сборной Латвии на отборочном турнире в Риге перед Олимпиадой в Париже, но его игровое время было ограничено. В составе сборной Латвии Тимма провел 68 матчей, набрав 584 очка.

Тимма начал прошлый сезон в составе стамбульской команды "Дарюшшафака", а завершил его в составе "Обрадойро" из Сантьяго-де-Компостела. До этого он провел время на чемпионате в Пуэрто-Рико, сыграв четыре матча за "Гризес Умакао". После этого он провел сезон в лиге Big3 в составе Aliens.

В первой половине сезона 2021/2022 уроженец Краславы выступал за российский клуб УНИКС, в составе которого он провел три матча Евролиги. Вторую половину сезона он провел в составе команды "Лейкленд Мэджик" из G-лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

За рубежом он также выступал за пирейский "Олимпиакос", петербургский "Зенит", испанскую "Басконию" и подмосковные "Химки". За свою карьеру Тимма также выступал за латвийские команды ASK Riga, ASK/Juniors, Liepājas lauvas, Ventspils и VEF Rīga.

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