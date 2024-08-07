За завоеванное четвертое место на Олимпийских играх в Париже латвийские баскетболисты 3х3 могут получить денежную награду до 92 204 евро в общей сумме, сообщили агентству LЕТА в Министерстве образования и науки (МОН).

Баскетболисты Наурис Миезис, Карлис Паулс Ласманис, Францис Лацис и Зигмар Раймо могут получить по 23 051 евро.

Тренеры и обслуживающий персонал спортсменов могут претендовать на денежную награду в размере до 11 525 евро.

Финансирование в общем размере до 35 572 евро предусмотрено выделить также Латвийскому баскетбольному союзу 3х3 на развитие вида спорта и подготовку молодых спортсменов.

Денежное вознаграждение в размере до 18 441 евро может быть присуждено и велогонщику тому Скуиньшу за завоеванное пятое место в групповом заезде. Тренеры и обслуживающий персонал Скуиньша могут претендовать на награду в размере до 9220 евро.

Кроме того, Латвийской федерации велоспорта может быть выделено до 35 572 евро на развитие шоссейного велосипедного спорта и подготовку юных спортсменов.

В конце года Латвийский национальный совет по спорту рассмотрит поступившие от обществ заявления о присуждении денежных наград. Точные размеры денежных премий по рекомендации совета определит правительство.

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