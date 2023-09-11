ФОТО. Пять тысяч человек встретили у памятника Свободы сборную Латвии по баскетболу

В понедельник, 11 сентября в Риге у памятника Свободы прошла торжественная встреча сборная Латвии по баскетболу, которая вернулась с чемпионата мира. На своем дебютном ЧМ латвийская сборная заняла высокое пятое место. Встречала началась в 17:30 и длилась около часа.

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Сборная Латвии по баскетболу последний матч на чемпионате мира в Маниле провела 9 сентября. С Филиппин команда летела в Латвию через Эмираты. Домой команда отпрравилась утром 11 сентября чартерным рейсом из Дубая.

Организаторы мероприятия предложили болельщикам не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы. Толпа начала собираться у памятника ещё за полтора часа до прибытия сборной, а отдельные фанаты всё-таки встретили спортсменов в аэропорту.

Специально выделенный двухэтажный автобус с баскетболистами сопровождали мотоциклисты с флагами. Он ехал по Вантовому мосту по встречной полосе, для этого временно было перекрыто движение. На обочинах по ходу движения автобуса его приветствовали фанаты: аплодировали, махали руками, флагами и другими атрибутами болельщиков.

К памятнику автобус подъехал со стороны Вецриги. Там уже ждало несколько тысяч человек — многие в спортивной форме и с мячами.

У часов Лайма спортсмены вышли и пошли к памятнику сквозь толпу фанатов, в которой был в том числе президент Латвии Эдгар Ринкевич, мэр Риги Вилнис Кирсис и министр образования Анда Чакша.

Возле памятника во время исполнения гимна, как отмечают очевидцы, некоторые игроки сборной прослезились.

С речами выступили президент Латвийского баскетбольного союза Раймонд Вейонис и некоторые игроки. После этого официальная часть встречи завершилась, но спортсмены остались раздавать автографы.

По оценкам Государственной полиции, на встречу с баскетболистами у памятника Свободы собралось около 5000 болельщиков.

Пресс-представитель вице-президента Симона Гравите сообщила агентству LETA, что в целом мероприятие прошло без происшествий, при этом полиция продолжит следить за общественным порядком и безопасностью в Риге ближайшим вечером и ночью.

🇱🇻🏀Mūsu varoņi ir mājās! Latvijas basketbola izlase ieradusies Rīgas lidostā!

➡️ Seko līdzi: https://t.co/4LcWcj9cwJ pic.twitter.com/oiVxEQ9eLl

— Delfi (@DelfiLV) September 11, 2023

Apsveicam Latvijas basketbola izlasi ar izcīnīto 5.vietu. Sakām lielu PALDIES par sagādātajām lieliskajām emocijām. Esam gandarīti, ka varam būt klāt izlases sagaidīšanā. pic.twitter.com/H6ZZWUeCpH — Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) September 11, 2023



Комиссия по финансам и управлению Рижской думы выделила 64 267 евро на организацию торжественной встречи сборной Латвии по баскетболу. Аналогичное приветственное мероприятие было организовано 29 мая для хоккейной сборной Латвии, завоевавшей бронзовые медали на чемпионате мира. Тогда у памятника Свободы собралось несколько десятков тысяч болельщиков.

На первом и втором этапах ЧМ-2023 сборная Латвии проводила матчи в столице Индонезии Джакарте. Она успешно преодолела предварительный и основной раунд и попала в четвертьфинал.

Все матчи плей-офф Латвия играла в столице Филиппин Маниле. В 1/4 финала Латвия уступила Германии (79:81), а затем обыграла Италию (87:82) и Литву (98:63) и заняла 5-е место в конкуренции 32-х команд.