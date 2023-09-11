Сегодня у памятника Свободы состоится встреча сборной Латвии по баскетболу. Начало - 17.30

Сегодня в 17:30 в Риге у памятника Свободы пройдет торжественная встреча сборная Латвии по баскетболу, которая вернулась с чемпионата мира. На своем дебютном ЧМ латвийская сборная заняла высокое пятое место.

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Как сообщили агентству LETA в Департаменте внешних коммуникаций Рижской думы, организаторы мероприятия предлагают болельщикам не ехать в аэропорт "Рига", а собраться у памятника Свободы.

Авиакомпания airBaltic сообщает, что сборная Латвии по баскетболу уже отправилась домой чартерным рейсом из Дубая. За полетом обратно в Латвию можно следить на сайте Flightradar24.com: https://www.flightradar24.com/BTI7702/31fa61d2.

Во время приема баскетболистов с 16:30 и до окончания мероприятия будет ограничено или при необходимости закрыто движение транспортных средств в центре Риги - на участке бульвара Аспазияс от улицы Кр.Барона до улицы Калькю, на участке бульвара Бривибас от бульвара Райниса до улицы Меркеля, на участке бульвара Райниса от улицы Кр.Валдемара до улицы Кр.Барона , а также на участке бульвара Зигфрида Анны Мейеровица от улицы Кр.Валдемара до улицы Калькю.

В это время при необходимости движение общественного транспорта будет перекрыто, перенаправив его по близлежащим объездным дорогам.

Комиссия по финансам и управлению Рижской думы выделила 64 267 евро на организацию торжественной встречи сборной Латвии. Аналогичное приветственное мероприятие было организовано 29 мая для хоккейной сборной Латвии, завоевавшей бронзовые медали на чемпионате мира. Тогда у памятника Свободы собралось несколько десятков тысяч болельщиков.

На первом и втором этапах ЧМ-2023 сборная Латвии проводила матчи в столице Индонезии Джакарте. Она успешно преодолела предварительный и основной раунд и попала в четвертьфинал.

Все матчи плей-офф Латвия играла в столице Филиппин Маниле. В 1/4 финала Латвия уступила Германии (79:81), а затем обыграла Италию (87:82) и Литву (98:63) и заняла 5-е место в конкуренции 32-х команд.