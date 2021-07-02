ФОТО. От Бекхэма до королевской семьи: VIP-персоны на "Уэмбли"

Матч 1/8 финала между сборными Англии и Германии, который был сыгран 29 июня на "Уэмбли", посетили многие известные личности. Поболеть за соотечественников пришли Кейт Миддлтон и принц Уияльм, а также один из лучших игроков за всю историю английского футбола Дэвид Бекхэм.

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Среди прочих на трибунах был замечен известный певец и музыкант Эд Ширан, а также знаменитый в прошлом футболист, бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм.

На одной трибуне с ними находились члены королевской семьи — Кейт Миддлтон и принц Уильям. Компанию герцогу и герцогине Кембриджским составил их 7-летний сын — принц Джордж.

Принц Уильям появился на публике в классическом темном костюме и полосатом бело-красно-синем галстуке — в цветах британского флага. Герцогиня Кембриджская сделала ставку на "красное" и надела алый пиджак на белый топ и черные брюки. Их сын Джордж, для которого этот выход в свет стал первым за очень долгое время, выглядел словно уменьшенная копия своего отца: на нем был тот же пиджак и полосатый галстук.

Матч завершился победой сборной Англии со счетом 2:0. Первый мяч на 75-й минуте забил Рахим Стерлинг. Он замкнул прострел Люка Шоу и пробил Мануэля Нойера. Точку в матче поставил Харри Кейн, который отличился на 86-й минуте.

В 1/4 финала сборная Англии сыграет против Украины. Матч пройдет 3 июля в Риме.