ФОТО. Стала известна личность девушки, прервавшей матч ЕВРО в Петербурге

Матч чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге Бельгия - Финляндия (2:0) запомнился перформансом, который устроила выбежавшая на поле девушка. Теперь стала известна ее личность.

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Как сообщалось, инцидент случился на последних минутах матча третьего тура группового этапа ЕВРО Финляндия — Бельгия, который состоялся 21 июня на питерской "Газпром-Арене". Выбежавшая на поле девушка была в черном купальнике, на нем большими буквами было нанесено название криптовалюты. Собственно в этом и была вся цель забега.

Игру ненадолго остановили, после чего сотрудники службы безопасности максимально корректно проводили девушку с поля. Нарушительница не сопротивлялась.

Трансляторы матчей обычно не дают в эфир подобные случаи. Поэтому телезрители эпизода с участием девушки не видели. Это требование УЕФА, чтобы другие болельщики не решались на такое, и чтобы не делать им дополнительную рекламу.

Позже выяснилось, что на поле в Санкт-Петербурге во время матча ЕВРО выбегала россиянка Мария Шумилина. Она попала на стадион благодаря спонсорам турнира: на каждый матч они приглашают двух блогеров.

Помимо рекламы криптовалюты Шумилина преследовала и другую цель - привлечь внимание к собственной персоне. Мария Шумилина – 20-летняя студентка из Санкт-Петербурга, о которой практически нет никакой информации. Зато теперь количество подписчиков в инстаграме у неё взлетело до 71 тысячи. Мария с удовольствием предлагает рекламу на своей странице в Instagram. А посмотреть там есть на что, сообщает euro-football.ru.

Кстати, действиями Шумилиной заинтересовались сотрудники Центра Противодействия Экстремизму РФ.