На детском шахматном турнире в Юрмале сыграл бывший вице-премьер России и глава FIDE Дворкович

С 23 июля в Юрмале пройдет 13-й детский шахматный фестиваль Rudaga-Kaissa – в режиме офлайн и онлайн. Впервые мероприятие поддержала Международная федерация шахмат (FIDE): на презентацию в концертный зал "Дзинтари" приехали бывший вице-премьер России и глава FIDE Аркадий Дворкович и бывший министр финансов Латвии, управляющий директор FIDE Дана Рейзниеце-Озола. А мэр Юрмалы Гатис Трукснис обещал серьезно подумать о том, чтобы назвать улицу города-курорта в честь одного из великих шахматистов.

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"Лошадью ходи, лошадью!" - эмоционально вскрикнул Аркадий Дворкович. Дана Рейзниеце-Озола, загадочно улыбнувшись, предложила ничью. На дружбе и порешили. Так завершилась быстрая игра на четверых с участием руководства FIDE и двух детей, участников фестиваля — Ильи Тестелеца и Агнесы Степании Тер-Аветисян.

Открывая мероприятие, мэр Юрмалы Трукснис напомнил о богатой шахматной истории города-курорта: еще в 1937 и 1939 годах в Кемери на международных шахматных турнирах блистал чемпион Латвии Владимир Петров, который после войны был сослан в Сибирь за критику новой власти. В 2012-2016 годах в Юрмале проходили Мемориалы по быстрым шахматам памяти Петрова.

"Пора это дело оживить, и очень хорошо, что мы это начинаем с детского турнира", - сказал мэр. Вспомнив, как сам в детстве не отходил от доски во время игры своего отца. Трукснис обещал серьезно подумать о том, чтобы назвать в честь какого-то великого шахматиста одну из новых улиц Юрмалы. Он сравнил фестиваль со снежным комом, который начал скатываться с горы, наращивая объемы, а теперь присоединил и поддержку Международной федерации шахмат.

Foto: DELFI

Игра на четверых с участием руководства FIDE и двух детей, участников фестиваля — Ильи Тестелеца и Агнесы Степании Тер-Аветисян. В центре - мэр Юрмалы Гатис Трукснис.

Решение об организации турнира в отеле Lielupe Semarah было принято в рекордные сроки — всего три недели назад, сразу после отмены части ковидных ограничений. На фестиваль могли заявиться дети с 3 до 21 лет из почти 40 стран мира — более ста человек будут играть онлайн, еще почти сотня - вживую. Среди первых заявки подали юные шахматисты из Ганы — получится ли у них добраться до Латвии, пока вопрос, но все мероприятия безопасности организаторы намерены соблюдать. Главными призами турнира станет поездка для победителей на Всемирную Олимпиаду по шахматам в Москву (на церемонию открытия и первый тур), а для участников онлайн-турнира — онлайн-лекции от двух экс-чемпионов мира Антоанеты Стефановой и Руслана Пономарева.

Video - Māris Morkāns.

Аркадий Дворкович сообщил, что это не первое шахматное мероприятие в Латвии, которое поддерживает FIDE – два года назад в Риге прошел этап Гран-при, потом были ветеранские и балтийские зональные турниры, а следом детским фестивалем 7-15 августа стартует открытый кубок RTU open – крупнейший открытый турнир северных стран. Поздравив всех с Днем шахмат, Дворкович предложил хватать на улице любого, кто еще не умеет играть в шахматы, и тут же начинать обучение.

Не секрет, что в особое поле зрения международных шахмат Латвия попала, благодаря Дане Рейзниеце-Озоле, которая в начале года объявила, что принимает предложение должности управляющего директора FIDE и покидает латвийскую политику.

"Как вы оцениваете, что произойдет первым: женщина станет чемпионом мира по шахматам или женщина станет президентом FIDE?" - спросили у Аркадия Дворковича на пресс-конференции в Юрмале. "Женщина станет президентом FIDE! - ответил бывший вице-премьер России. - На самом деле, то и другое хорошо, но, скорее всего, на первое требуется немного больше времени. Это мой прогноз". На просьбу уточнить женскую кандидатуру на пост президента, Дворкович сказал: "Много кандидатов. В том числе и в этом зале", - и с улыбкой посмотрел на Дану Рейзниеце-Озолу.

Интервью с Аркадия Дворковича порталу Delfi - в ближайшие дни.